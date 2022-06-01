Более 36 млрд рублей потребуется на замену иностранных мусоровозов в России

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Операторам по вывозу отходов в России придется заменить почти 4 тыс. иностранных мусоровозов. За пять лет на это потребуется 36,1 млрд рублей.

После начала «спецоперации» в Украине ЕС ввел ограничения на доставку грузов в Россию. Вслед за этим прекратились поставки запчастей для автомобилей, напоминает РБК.



По данным «Российского экологического оператора», на европейских и японских производителей приходится 3,8 тыс. мусоровозов в России, или 25% рынка.



До введения санкций компании собирались продолжать закупать новые машины в Швеции, Германии, Италии и Японии. Теперь они будут менять их на российские (производства КамАЗа и ГАЗа), белорусские (МАЗ) и китайские, сообщает издание.

Покупка машин при плановом обновлении автопарков в 2022–2026 годах обойдется в 45 млрд рублей при средней цене мусоровоза 9,5 млн рублей. Из них 36,1 млрд рублей пойдет на замену европейских и японских мусоровозов.



Перевод на отечественные автомобили стал одной из причин забастовки водителей мусоровозов в Новосибирске весной 2022 года. Отходы завалили улицы, в городе случился мусорный коллапс.

Депутаты заксобрания просили губернатора Андрея Травникова расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» как с региональным оператором.

«Экология-Новосибирск» также подконтрольна группе «ВИС». Фирма подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».