Директора «Мираторга» в Новосибирске обвинили в преступлениях на 2 млн

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Директора «Мираторга» в Новосибирске обвинили в преступлениях на 2 млн
01 Июн 2022, 13:29

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя новосибирского дивизиона компании «Мираторг» Алексея Курдюкова. Ему вменили коммерческий подкуп на 2 млн рублей.

Прокуратура Калининского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора филиала ООО «Торговая Компания „Мираторг“». Его подозревают по ч. 6, пункту «г» ч. 7 и ч. 8 ст. 204 УК (коммерческий подкуп), сообщили в ведомстве.

«По версии следствия, в 2020—2021 годах руководитель получал от представителей коммерческих организаций, оказывающих фирме услуги по перевозке товаров, денежные средства за увеличение количества заказов и дальнейшее сотрудничество. Кроме того, обвиняемый получил в качестве коммерческого подкупа от представителя предпринимателя свыше 500 тыс. рублей за продажу продукции общества минуя дистрибьютора», — отметили в прокуратуре.

Всего мужчина получил более 2 млн рублей, считает следствие. Дело передали в Калининский райсуд Новосибирска, но, как следует из карточки производства, 1 июня его перенаправили по подсудности — куда, не уточняется.

Речь идет о руководителе новосибирского дивизиона компании «Мираторг» Алексее Курдюкове. Его задержали в 2021 году и отправили в СИЗО. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.

Президент компании «Мираторг» — Виктор Линник. Ранее он назвал любителей хамона и пармезана, выступающих против введения запрета на ввоз из-за рубежа мясо-молочной продукции для личного пользования, «балаболами, закатившими истерику из ничего».

СМИ писали, что супруга зампреда Совета безопасности Р Ф Дмитрия Медведева Светлана, девичья фамилия которой Линник, является родственницей руководителей «Мираторга». Однако в пресс-службе правительства РФ опровергали родственные связи между Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» братьями Виктором и Александром Линниками.


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