Второе уголовное дело возбудили после избиения ребенка с инвалидностью в Красноярском крае

02 Июн 2022, 07:25

Следственный комитет завел второе уголовное дело после издевательств над полуторагодовалым мальчиком с инвалидностью в красноярском Минусинске. Мать ребенка подозревают в том, что она избивала ребенка из-за ревности.

СК возбудил еще одно уголовное дело по пункту «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание). из-за издевательств над полуторагодовалым мальчиком с инвалидностью из Минусинска, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Красноярскому краю.

В истязании ребенка подозревают его 36-летнюю мать, которая, по версии следствия, била его рукой по голове и бедру.

По данным ведомства, с 2019 года подозреваемая жила мужчиной, от которого родила двух сыновей. Постепенно отношения пары стали портиться. Мужчина злоупотреблял алкоголем и часто не появлялся дома.

«Подозревая сожителя в неверности, находясь в эмоционально неустойчивом состоянии, женщина, зная о беспомощном состоянии сына в силу его малолетнего возраста, в период с 1 по 15 мая 2022 года причиняла ребенку телесные повреждения», — уточнили в СК.

Побои женщина снимала на камеру телефона, а потом отправила видео сожителю. Пострадавший ребенок страдает сердечным заболеванием, у мальчика — инвалидность. Кроме того, у женщины есть один 11-летний сын, который сейчас находится под опекой отца. Два полуторагодовалых мальчика изъяты у матери.


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