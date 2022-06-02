Экс-депутат Госдумы: «Обездоленные регионы с нищими бюджетами обязали восстанавливать Украину»

© Кирилл Канин

Вместо российских олигархов бремя «шефства» над территориями Украины, а также признанных Кремлем ДНР и ЛНР ляжет на регионы. Они и так «обездолены», считает экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя, работавшая в бюджетном комитете парламента.

«Я взяла список [журнала] „Форбс“. Из 88 наших отечественных долларовых миллиардеров выбрала 30 находящихся наверху этого списка, посчитала их состояния. Оказалось 256,6 млрд долларов. Перевела в рубли по средневзвешенному курсу $ 1=60 рублей. Оказалось 15,4 триллиона рублей, — написала в своем телеграм-канале Ганзя. — Это я к вопросу о „шефстве“ наших регионов над разбитыми украинскими областями. И без того обездоленные регионы с нищими бюджетами обязали восстанавливать Украину. А олигархи с 15 триллионами в кармане по — прежнему неприкосновенны».

Ранее федеральные власти начали определять регионы, которые должны взять «шефство» над территориями. Новосибирской область, по словам губернатора Андрея Травникова («Единая Россия»), достался Беловодский район ЛНР.

«Готовится команда для посещения этого муниципального района с целью оценки ситуации, определения первоочередных мер поддержки. В первую очередь, в команду войдут специалисты-коммунальщики, специалисты сферы социального обслуживания», — утверждал чиновник, не уточняя источники финансирования.

Но, по словам первого вице-спикер новосибирского заксобрания Андрея Панфёрова («ЕР»), деньги на «шефство» пойдут из федерального и регионального бюджетов. «Также мы рассчитываем на поддержку промышленников и коммерсантов Новосибирской области», — говорил единоросс, допустивший поправки в областной бюджет уже в 2022 году.

При этом дефицит бюджета Новосибирской области в 2022 году принят на уровне 15,9 млрд рублей. Планируется, что доходы составят 226,3 млрд рублей, расходы — 242,3 млрд.

