Томский сенатор выдвинулся на праймериз «ЕР» против назначенного Путиным врио губернатора

© tomsk.gov.ru. Сергей Жвачкин и Виктор Кресс (справа)

Сенатор Виктор Кресс выдвинулся на праймериз «Единой России» по выдвижению в губернаторы Томской области. Он поборется с назначенным Кремлем врио главы региона Владимиром Мазуром. Предварительное голосование пройдет по закрытой модели без участия жителей.

На губернаторские праймериз «ЕР» в Томской области выдвинулись врио губернатора, бывший замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур и сенатор от региона Виктор Кресс. Об этом сообщили в партии 2 июня.

Президент Р Ф Владимир Путин назначил 55-летнего Мазура врио томского губернатора 10 мая. Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин подал заявление об отставке.

Владимир Мазур ранее работал в Тюменской области и уже успел дважды перепутать с ней Томскую области, в которой родился. В 2011 году он был назначен вице-губернатором Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. А уже в 2012-м его сделали главой администрации Тобольска (без прямых выборов). Позже он ушел работать в администрацию президента РФ.

73-летний Виктор Кресс занимал пост губернатора Томской области с 1991 по 2012 год. После этого он ушел в Совет Федерации. Сейчас он представляет там региональный парламент и работает зампредом комитета по науке, образованию и культуре.

Также на праймериз заявились ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский и глава комиссии областной думы по промышленности и предпринимательству Иван Пушкарев.

По процедуре праймериз кандидаты примут участие во встречах с секретарями первичных и местных отделений партии, которые пройдут 9 и 10 июня. Само предварительное голосование будет проходить по закрытой модели — кандидата от «ЕР» определят делегаты конференции реготделения партии в конце июня.

Выборы томского губернатора запланированы на сентябрь. В КПРФ уже объявили, что выставят кандитата.