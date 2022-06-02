Крупный завод «Русала» остановили в Красноярском крае

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Крупный завод «Русала» остановили в Красноярском крае
02 Июн 2022, 13:04

В Красноярском крае остановлено производство на одном из крупнейших предприятий Дивногорска «СКАД». Оно выпускает литые алюминиевые диски под собственной маркой и подконтрольно «Русалу».

Дивногорский литейно-механический завод «СКАД» остановил производство. На предприятии, которое выпускает литые диски, работают около 650 человек, передает Ngs24.

Персонал находится в отпуске или во временном простое с сохранением 2/3 зарплаты, уточнили в «Русале», который контролирует предприятие. Компания рассчитывает возобновить производство в июле.

Нынешнюю ситуацию в корпорации объяснили снижением спроса на автомобильные диски в России. По данным Росстата, в апреле производство легковых автомобилей в России упало в 6,8 раза по сравнению с апрелем 2021-го.

Выручка предприятия в 2021 году, по данным сервиса «Контур-Фокус», превысила 10 млрд рублей. Чистая прибыль составила 346 млн.

ООО «Литейно-механический завод „СКАД“» полностью принадлежит АО «Вилз», которое входит в «Русал». Управляет предприятием АО «Русал менеджмент».

«Русал» — третий в мире производитель алюминия, часть мощностей которого находистя в Сибири. Он связан с миллиардером Олегом Дерипаской. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Дерипаска контролирует 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала». 21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.

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