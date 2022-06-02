Новосибирская прокуратура нашла нарушения прав работников у связанных с «ВИС» мусорщиков

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Новосибирская прокуратура нашла нарушения прав работников у связанных с «ВИС» мусорщиков
02 Июн 2022, 15:19

Прокуратура подтвердила нарушения условий труда в новосибирской компании «ЭкоТранс-Н», которая занимается вывозом отходов. Ее сотрудники ранее устроили забастовку, на фоне которой в городе начался мусорный коллапс.

«В ходе проверки соблюдения трудовых прав работников ООО „ЭкоТранс-Н“ выявлены факты нарушения продолжительности еженедельного непрерывного отдыха работников организации, сверхурочной работы, ненадлежащего учета рабочего времени работников, — сообщили в областной прокуратуре. — Кроме того, в организации не был принят локальный правовой акт, регулирующий порядок индексации заработной платы, при этом индексация заработной платы не проводилась».

Компания и ее генеральный директор Роман Калачев оштрафованы на 32 тыс. рублей по ч. 1 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства).

«Работодатель предложил работникам подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам, предусматривающие повышение заработной платы на 40%», — утверждают в ведомстве.

Водители мусоровозов «Экотранс-Н» устроили забастовку весной 2022 года. Они пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». На этом фоне в городе начался мусорный коллапс.

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которое подконтрольно группе «ВИС».

Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Власти Новосибирской области не стали расторгать контракт с «Экологией-Новосибирск» как с регоператором, несмотря на просьбы некоторых депутатов. Они ограничились разрывом концессионого соглашения с компанией на строительство мусоросортировочных заводов, которое было заключено еще в 2016 году, но с тех пор никакое строительство так и не началось.


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