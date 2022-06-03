Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 91

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Массовые блокировки во «ВКонтакте».

10:40 В Бурятии на пункте пограничного контроля задержали журналистов France 24 и Дождя* Павла Сергеева и Александра Макарова, утверждает Mash, близкий к властям. При этом телеканал Дождь* закрылся почти три месяца назад.

По данным Mash, журналисты «писали интервью» с матерью погибшего военнослужащего, якобы «выдавая себя за сотрудников телеканала Минобороны РФ». Когда всё это произошло, не уточняется.

Мужчинам выписали штрафы за нахождение в погранзоне без пропуска и отпустили, пишет телеграм-канал.



Кроме того, по данным «Сибирьмедиа», в Омске была задержана новосибирская журналистка, которая пыталась поговорить с матерями военных. Одна из них передумала и донесла в полицию, где журналистку «допрашивали несколько часов, не работает ли она на украинские спецслужбы».

Главное на утро 3 июня



• Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, который предусматривает частичное нефтяное эмбарго и запрет на услуги нефтяному сектору страны, а также отключение от системы Swift трех российских банков, включая Сбербанк.



«Есть решение послов. Шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу [3 июня]», — сообщил источник ТАСС в Совете ЕС .

• Минфин США расширил санкции против РФ. В новые списки вошли 17 россиян, в том числе, среди которых глава «Северстали» Алексей Мордашов, представитель МИД РФ Мария Захаров, министры ЖКХ и экономического развития Ирек Файзуллин и Максим Решетников. «Северсталь» также оказалась под санкциями, как и семь яхт и три самолета, которые, по данным США, связаны с руководством РФ.

Кроме того, в список попал виолончелист Сергей Ролдугин. Его назвали «частью системы, управляющей офшорными активами президента Путина»: «Они знают друг друга более четырех десятилетий, и Ролдугин является крестным отцом одной из дочерей Путина».

• «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала на территории России паблик панк-группы «Порнофильмы». Музыканты участвовали в благотворительных концертах за границей в пользу украинских беженцев.

Решение вынесено по требованию Генпрокуратуры от 20 мая, утверждает социальная сеть. Также 2 июня заблокированы личные страницы депутата заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, экс-депутата Максима Резника и жены псковского оппозиционера Льва Шлосберга — кардиолога Жанны Шлосберг.

• Против автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова возбудили уголовное дело о «фейках» про ВС РФ «группой лиц по мотивам ненависти» (пункты б, д, ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает ОВД-Инфо**.



Иванова увезли в Следственный комитет в автозаке из спецприемника № 2 в Мневниках, где он отбывал 25 суток по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

