Власти Кузбасса прогнозируют падение угледобычи на 5−7%

© Кирилл Канин
Власти Кузбасса прогнозируют падение угледобычи на 5−7%
06 Июн 2022, 12:17

Власти Кузбасса прогнозируют сокращение годовых объемов добычи угля в регионе на 5−7% при сохранении тенденции снижения отгрузок, связанной с отказом европейских государств от российского угля. В области добывается более половины этого топлива в стране.

«В настоящее время от поставок российского угля отказалась только Польша. Также появилась информация о планах Евросоюза ввести с августа эмбарго на российский уголь. При условии дальнейшего снижения (прекращения) отгрузки угля в северо-западном направлении возможно падение добычи угля по сравнению с прошлогодними показателями на 5−7%», — говорится в ответа властей госагентству ТАСС.

В 2021 году угольщиками Кузбасса добыто свыше 243 млн тонн топлива — это более чем на 10% выше, чем годом ранее. В страны Европы было экспортировано 36,3 млн тонн угля, это порядка 29% от всех объемов угольного экспорта в регионе, пишет ТАСС.

За четыре месяца 2022 года угольщиками Кузбасса добыто 75,2 млн. тонн угля, что ниже более чем на 3% аналогичного показателя за 2021 год.

Банк России в своем докладе тем временем сообщил, что Кузбасс снизил экспорт угля в апреле на 20%. «В основе негативной динамики — сбои в логистике, в том числе из-за санкций, ограниченность пропускной способности в восточном направлении и отказ от российского угля отдельных стран», — говорится в докладе.

В апреле представители крупного угольного бизнеса отметили снижение текущей добычи и производственных планов на 2022 год. Впрочем, есть производители, успешно работающие на восточном направлении. Так, один них наращивает экспорт в Азию и планирует увеличить штат на 20%.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы
Последние материалы
06 Июн, 13:36
Новосибирская электричка протаранила легковой автомобиль
06 Июн, 12:39
Как меняются цены на водку и сахар в Новосибирске: мониторинг Тайги.инфо
06 Июн, 12:17
Власти Кузбасса прогнозируют падение угледобычи на 5−7%
06 Июн, 11:44
Стихи Пушкина прочитали на языках коренных народов Сибири
06 Июн, 11:27
Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования