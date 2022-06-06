Власти Кузбасса прогнозируют падение угледобычи на 5−7%

© Кирилл Канин

Власти Кузбасса прогнозируют сокращение годовых объемов добычи угля в регионе на 5−7% при сохранении тенденции снижения отгрузок, связанной с отказом европейских государств от российского угля. В области добывается более половины этого топлива в стране.

«В настоящее время от поставок российского угля отказалась только Польша. Также появилась информация о планах Евросоюза ввести с августа эмбарго на российский уголь. При условии дальнейшего снижения (прекращения) отгрузки угля в северо-западном направлении возможно падение добычи угля по сравнению с прошлогодними показателями на 5−7%», — говорится в ответа властей госагентству ТАСС.



В 2021 году угольщиками Кузбасса добыто свыше 243 млн тонн топлива — это более чем на 10% выше, чем годом ранее. В страны Европы было экспортировано 36,3 млн тонн угля, это порядка 29% от всех объемов угольного экспорта в регионе, пишет ТАСС.

За четыре месяца 2022 года угольщиками Кузбасса добыто 75,2 млн. тонн угля, что ниже более чем на 3% аналогичного показателя за 2021 год.

Банк России в своем докладе тем временем сообщил, что Кузбасс снизил экспорт угля в апреле на 20%. «В основе негативной динамики — сбои в логистике, в том числе из-за санкций, ограниченность пропускной способности в восточном направлении и отказ от российского угля отдельных стран», — говорится в докладе.

В апреле представители крупного угольного бизнеса отметили снижение текущей добычи и производственных планов на 2022 год. Впрочем, есть производители, успешно работающие на восточном направлении. Так, один них наращивает экспорт в Азию и планирует увеличить штат на 20%.