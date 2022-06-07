Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 95

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Следственный комитет пришел за фондом, помогающим детям со спинальной мышечной атрофией.

12:35 Российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта, передает «КоммерсантЪ».

«Правительство обязало заводы получать разовые лицензии на экспорт свинца с 16 мая до 15 ноября 2022 года. Однако Минпромторг, по информации „Ъ“, до сих пор не выдал ни одной лицензии и не пояснил компаниям, в какой срок появятся документы», — пишет издание.

В России свинец выпускают несколько десятков заводов, среди которых «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Фрегат», «Агроприбор» и УГМК. Ежегодно производится около 200 тыс. тонн свинца, около половины которого всегда уходило на экспорт. Более того, после «остановки автопрома» спрос на сырье для аккумуляторных батарей, по данным «Ъ», снизился почти вполовину.

12:26 Замглавы VK Владимир Габриелян и его знакомый Сергей Мерзляков найдены погибшими, передает Baza.

В VK подтвердили смерть Габриеляна. «Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», - сообщили РБК в пресс-службе компании.

12:18 В Ненецком автономном округе без вести пропал замглавы холдинга VK Владимир Габриелян, сообщил Союз оленеводов на своей странице во «ВКонтакте».

Габриелян вместе с женой Аленой и друзьями путешествовал на вездеходах "Шерп" по берегу Белого моря. Но на реке Большая Бугряница в 47 км от села Шойна вездеходы перевернулись и их потащило в море. Алене Габриелян и одному мужчине удалось выбраться на берег, а Владимир Габриелян и его знакомый Сергей Мерзляков пропали.

Организованы поиски пропавших.

Владимир Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail Group c 2005 года. Он стал заместителем гендиректора VK в 2019-м. В марте 2022 года вошел в совет директоров компании. Холдинг VK возглавляет Владимир Кириенко, сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

12:08 Казахстанская нефть не попадет под санкции, даже если будет транспортироваться через территорию России, сообщил зампред правления «КазМунайГаз» Даурен Карабаев, передает Orda.

Более того, Казахстан вводит собственный сорт нефти KEBCO.

11:31 22% опрошенных россиян заметили существенный рост цен на услуги ЖКХ по сравнению с началом мая, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». Столько же респондентов заявили о существенном повышении стоимости медицинских услуг.

17% опрошенных заметили повышение цен на услуги пассажирского транспорта по сравнению с первой неделей мая. Еще 18% респондентов рассказали о заметном росте цен на бытовые услуги.

Во всероссийском опросе участвовали 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 53 регионах.

11:23 Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития. Об этом говорится на сайте МИД страны.

Меры подразумевают замораживание активов, а также ограничения по платежам и движению капитала. Кроме этого, японские власти запретили вывоз в Россию товаров, «способствующих укреплению промышленной базы РФ».

11:14 Euroclear заблокировал активы россиян на сумму около $27 млрд. Активы нерезидентов в Национальном расчетном депозитарии, попавшие под ограничения, превышают $85 млрд, передает РИА Новости со ссылкой на главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Депозитарий НРД, входящий в группу Московской биржи, в марте получил сообщение от Clearstream и Euroclear о блокировке счета, в результате чего российские инвесторы перестали получать дивиденды по иностранным акциям, напомнило агентство.

Главное на утро 7 июня



• Светлогорский городской суд Калининградской области признал запрещенной информацией список погибших в Украине российских солдат, собранный псковским 60.RU по открытым официальным источникам. Иску об этом подал военный прокурор 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота. Суд решил, что сведениями «раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций».

После решения суда 60.RU и другие региональные сайты «Сети городских порталов» Shkulev Media Holding удалили перечни со своего сайта. Среди них новосибирский NGS, Чита.ру, челябинский 74.RU, екатеринбургский E1, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.

При этом официальные лица, государственные или муниципальные издания продолжают отчитываться о потерях земляков.

«Приносим свои извинения матерям и отцам, женам и детям, родным и друзьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации», - говорится на «Чите.ру».

• «Делимобиль» опроверг закрытие сервиса аренды премиальных автомобилей Anytime Prime. Представитель каршеринга заявил агентству ТАСС о намерении развивать это направление.

Ранее о планах закрыть Anytime Prime сообщил «Ъ» со ссылкой на источники, а в «Делимобили» не стали это комментировать изданию.

• В Екатеринбурге уволили завуча школы №12 после слов шоумена Владимира Соловьёва. Ранее старшеклассники выступили на традиционном конкурсе, для которого дети готовят номера самостоятельно, с пародийным танцем в розовых футболках. Соловьёв углядел в этом «школу в городе Содоме».

После этого министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов объявил, что надо уволить директора. Но на защиту коллектива вышли родители, которые собрались в школьном дворе, собрали подписи и выступали на крыльце учебного заведения. Затем губернатор Евгений Куйвашев назвал танец неудачной шуткой и объявил, что директора не уволят. Но позже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал об увольнении завуча.

«Затыкать детям рот? У нас что, николаевская эпоха будет дальше? Расстрелы?» — негодовала в интервью E1 одна из родителей.

• Директор благотворительного фонда «Помощь семьям СМА» и врач-невролог Александр Курмышкин рассказал что его опросили в Следственном комитете из-за работы организации. По словам следователя, проверку из-за возможного «хищения благотворительных средств» фондом начали «на основании информации, почерпнутой из интернета».

Курмышкин уточнил Медиазоне*, что уголовное дело еще не возбудили, а ведомство проводит доследственную проверку. Ранее он называл поводом для проверки тексты на сайте «Русфонда» и в блоге на «Яндекс-Дзен», авторы которых утверждали, что специалист требует заказа «слишком дорогих лекарств» от спинальной мышечной атрофии — препарата «Золгенсма» вместо «Спинразы» и «Рисдиплама».

Тайга.инфо подробно писала о разнице между ними и о том, что детям со СМА достаточно одного укола «Золгенсма» (это самый дорогой укол в мире, порядка $2,1 млн), которая способна убрать генетическую причину СМА. А «Спинразу» — первый зарегистрированный в России препарат от СМА - нужно принимать пожизненно, одна доза оценивается до 8 млн рублей.

• «Ростелеком» подтвердил утечку внутренних аккаунтов компании, передает РБК. Ранее телеграм-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ попала база данных, в которой более 109 тыс. строк с адресами электронной почты, должностями, телефонами и другой информацией о сотрудниках.

«Мы знаем об опубликованном инциденте. Проверяем на причастность к нему одного из уволенных сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Ведется расследование», — заявили в «Ростелекоме».



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

