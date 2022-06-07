Крупнейшие сибирские сайты удалили страницы памяти погибших в Украине из-за властей

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Сайты «Сети городских порталов» удалили страницы с официальными списками земляков, погибших во время «спецоперации» в Украине. Российский суд по иску военной прокуратуры признал подобную информацию на одном из порталов сети «запрещенной».

Светлогорский городской суд Калининградской области признал запрещенной информацией список погибших в Украине российских солдат, собранный псковским 60.RU по открытым официальным источникам, сообщил уральский сайт 74.RU, который также входит в «Сеть городских порталов» Shkulev Media Holding.

Иск подал военный прокурор 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота. Суд решил, что сведениями «раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций». Более того, суд посчитал, что эти данные относятся к «государственной тайне», за разглашение которой может грозить уголовная ответственность.

После решения суда 60.RU и другие региональные сайты «Сети городских порталов» удалили перечни со своего сайта. Среди них новосибирский NGS, Чита.ру, челябинский 74.RU, екатеринбургский E1, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.

«Приносим свои извинения матерям и отцам, женам и детям, родным и друзьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации», — говорится на «Чите.ру».



При этом официальные лица, государственные или муниципальные издания продолжают отчитываться о потерях земляков.

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