Начальник управления капстроительства Новосибирской области подозревается в превышении полномочий

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Директор новосибирского госучреждения «Управление капитального строительства» Юрий Бутримов подозревается в превышении полномочий. Ему запретили ходить на работу.

Руководитель управления капитального строительства Новосибирской области Юрий Бутримов подозревается по ст.286 УК РФ (превышение полномочий), сообщил Тайге.инфо источник.



По данным «Прецедента», уголовное дело чиновника связано со строительством детского сада-яслей в рабочем поселке Чаны. Он мог подписать документ о приемке работ, которые фактически выполнены не были.

Главе управления капстроительства избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Бутримову постановлением суда запрещено использовать средства связи, общаться со свидетелями по уголовному делу и сотрудниками УКС, посещать место работы и покидать пределы Новосибирска», — рассказала сайту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Цуканова.

Информация о возможном задержании Бутримова появилась 6 июня. В правительстве региона достаточно оперативно заявили, что Бутримов не был задержан, а «в установленном порядке был вызван на допрос в Следственный комитет в рамках проводимого расследования». «В данный момент он находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности», — сообщили в телеграм-канале пресс-службы.