Новосибирские власти проведут шесть конкурсов на строительство мусоросортировочных комплексов

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Правительство Новосибирской области готовит документы для проведения шести конкурсов на заключение концессий по строительству мусоросортировочных комплексов. Ранее чиновники расторгли скандальный договор с ﻿ООО «Экология-Новосибирск», по которому работа за шесть лет так и не началась.

Создание объектов, как сообщает пресс-служба правительства региона, планируется в Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском районах Новосибирской области, еще два «приоритетных» появятся в Новосибирском районе.



По словам вице-губернатора Сергея Сёмки, все конкурсные процедуры по шести объектам будут проходить «открыто».

«В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации, к обсуждению условий конкурсов и параметров объектов приглашены депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, по всем шести объектам получено согласование с Российским экологическим оператором», – отметил Сёмка.

Для разработки конкурсных условий за основу взят типовой проект, рекомендованный Российским экологическим оператором, кроме того, будут учтены решения, которые прорабатывались для совершенствования ранее действовавшей концессии, а также состояние земельных участков, которые определены под строительство объектов.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на совещании в правительстве представил планируемые параметры двух агломерационных объектов – Левобережного и Правобережного мусоросортировочных комплексов в Новосибирском районе.

«На Левобережный объект планируется направить потоки ТКО, которые в настоящее время принимают полигоны: Левобережный, Колыванский, Ордынский, Коченевский. На Правобережный объект будут направлены потоки с полигона Гусинобродский», – рассказал Архипов.

По данным регионального оператора, в 2020 и 2021 годах на левобережных объектах было принято 291,7 тысяч тонн ТКО в год, на Гусинобродском полигоне по итогам двух лет принималось порядка 327,6 тысяч тонн ТКО ежегодно. Таким образом, планируемая проектная мощность нового мусоросортировочного комплекса с полигоном – Левобережного объекта – будет составлять 300 тысяч тонн в год, Правобережного объекта – 330 тысяч тонн в год.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.

ООО «Экология-Новосибирск» подконтрольно группе «ВИС». Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За шесть лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекают три реки, впадающие в Иню.

В мае 2022 года новосибирское правительство расторгло договор с «Экологией-Новосибирск». Но чиновники сохранили для компании статус регионального оператора по обращению с отходами, который собирает деньги с населения.

Депутаты заксобрания просили губернатора Андрея Травникова расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» и как с регоператором. Требования появились после мусорного коллапса весной 2022 года на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н», связанной с группой «ВИС», пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».



