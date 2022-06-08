Томского губернатора решили выбрать «дистанционно»

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Дистанционное электронное голосование будут использовать на выборах губернатора Томской области. При этом подсчитывать такие бюллетени будут в Москве.

Избирком Томской области предложил использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в регионе в сентябре 2022 года: и на губернаторской кампании, и на более 130 муниципальных.

Глава томского облизбирком Ростислав Радзивил на заседании ЦИК утверждал, что ДЭГ нужен для «удобства избирателей» на территории обширной Томской области. При этом он же признал, что большинство избирателей живут в Томской агломерации, включающей также Северск и Томский район (около 70%).

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«Сезон дач в сентябре наступает, — уверяет Радзивил. — Поэтому люди могут воспользоваться ДЭГ».

Другой представитель избирком заявил, что подача заявки на ДЭГ была «консолидированным решением органов исполнительной власти».

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин спросил у руководства томского избиркома: «Как население воспримет, что вы практически теряете самостоятельность по определению результатов?» Оказывается, результаты ДЭГ со всех регионов, в которых его будут применять, будут подсчитывать только в Москве, в специально созданной территориальной избирательной комиссии ДЭГ. Протоколы будут поступать с существенной задержкой.

Глава ЦИК Элла Памфилова не дала сразу ответить томичам, назвав слова Колюшина «некорректными» и рассказав о, по ее мнению, пользе ДЭГ. Следом и томский избирком ответил примерно теми же словам.

В итоге все члены ЦИК кроме Колюшина поддержали использование ДЭГ в Томской области. Напомним, КПРФ выступает против ДЭГ. Более того, после внесения итогов электронного голосования на выборах Госдумы по округам в Москве, где уверенно побеждали оппозиционные кандидаты, победу приписали единороссам.

Выборы томского губернатора запланированы на сентябрь. В КПРФ уже объявили, что выставят кандитата против назначенного Кремлем врио главы региона Владимира Мазура, если тот, конечно, пройдет праймериз «ЕР».