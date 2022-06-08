Вступившийся за задержанных на протестных акциях директор покинул новосибирский колледж
Директор частного Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов покинул свой пост. Ранее он публично отказался проводить «воспитательные беседы» со студентами, задержанными на протестных акциях.
«Вчера я написал заявление о завершении полномочий директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) и выходе из состава его учредителей. С июля я и наша команда не будет иметь к НГОК никакого отношения, — рассказал Чернышов во „ВКонтакте“. — Что случилось? Мы с другими учредителями сильно по-разному понимаем принципы работы и планы на будущее. Это нормально, и это цивилизованный развод».
НГОК продолжит работу колледжем. «Команда Новоколледжа уходит и продолжает делать Новоколледж — как отдельное юрлицо, на этот раз совершенно автономное от кого бы то ни было, кроме нас самих. Наша новая организация уже готова, имеет лицензии и начала набор», — подчеркнул Чернышов.
При этом пять отделений НГОК из шести остаются за Новоколледжем, как и сам бренд.
По данным сервиса «Контур. Фокус», учредителями Новосибирского городского открытого колледжа были Чернышов, Екатерина Соловьёва, Александр Демидов и Лев Сурат. Последний возглавляет различные московские фирмы, а также частные «Институт мировой экономики и информатизации» и «Московский институт психоанализа».
Ранее Сергей Чернышов рассказал, что в учебное заведение пришло письмо от МВД с доносами на студентов и требованиями провести «воспитательную работу». В письме были ссылки на постановления судов о привлечении учащихся к административной ответственности за «дискредитацию вооруженных сил» и «за участие в несанкционированном митинге».
«Всего четыре человека. Впрочем, мы и без них все это знали — нам родители почти в прямом эфире писали, как их дети сидят в автозаках, — писал Чернышов. — Просят провести воспитательную работу, повысить уровень патриотизма и впредь не допускать их незаконных действий. Требуют, знаете ли, невозможного. Потому что, когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто, по идее, должен защищать их от преступников, сажает их в автозак, — тот тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм».
«Ладно, наши студенты знают, что мы, конечно, от такого их предостерегаем, но никаких репрессий за это не учиняем. Но мы же знаем, что в 95% случаев подобные письма в колледжи и вузы заканчиваются всеми карами небесными, вплоть до отчисления, — добавил Чернышов. — Это, в некотором смысле, тоже сформирует у отчисленных очень четкую гражданскую позицию, всем понятно какую».
Сергей Чернышов предложил собрать данные о количестве студентов, отчисленных «по беспределу», чтобы, «когда всё это закончится», они имели бы приоритетное право на восстановление. Он же призвал родителей, быть «на стороне своих детей».