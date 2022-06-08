Вступившийся за задержанных на протестных акциях директор покинул новосибирский колледж

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Директор частного Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов покинул свой пост. Ранее он публично отказался проводить «воспитательные беседы» со студентами, задержанными на протестных акциях.

«Вчера я написал заявление о завершении полномочий директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) и выходе из состава его учредителей. С июля я и наша команда не будет иметь к НГОК никакого отношения, — рассказал Чернышов во „ВКонтакте“. — Что случилось? Мы с другими учредителями сильно по-разному понимаем принципы работы и планы на будущее. Это нормально, и это цивилизованный развод».

НГОК продолжит работу колледжем. «Команда Новоколледжа уходит и продолжает делать Новоколледж — как отдельное юрлицо, на этот раз совершенно автономное от кого бы то ни было, кроме нас самих. Наша новая организация уже готова, имеет лицензии и начала набор», — подчеркнул Чернышов.

При этом пять отделений НГОК из шести остаются за Новоколледжем, как и сам бренд.

По данным сервиса «Контур. Фокус», учредителями Новосибирского городского открытого колледжа были Чернышов, Екатерина Соловьёва, Александр Демидов и Лев Сурат. Последний возглавляет различные московские фирмы, а также частные «Институт мировой экономики и информатизации» и «Московский институт психоанализа».

Ранее Сергей Чернышов рассказал, что в учебное заведение пришло письмо от МВД с доносами на студентов и требованиями провести «воспитательную работу». В письме были ссылки на постановления судов о привлечении учащихся к административной ответственности за «дискредитацию вооруженных сил» и «за участие в несанкционированном митинге».

«Всего четыре человека. Впрочем, мы и без них все это знали — нам родители почти в прямом эфире писали, как их дети сидят в автозаках, — писал Чернышов. — Просят провести воспитательную работу, повысить уровень патриотизма и впредь не допускать их незаконных действий. Требуют, знаете ли, невозможного. Потому что, когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто, по идее, должен защищать их от преступников, сажает их в автозак, — тот тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм».

«Ладно, наши студенты знают, что мы, конечно, от такого их предостерегаем, но никаких репрессий за это не учиняем. Но мы же знаем, что в 95% случаев подобные письма в колледжи и вузы заканчиваются всеми карами небесными, вплоть до отчисления, — добавил Чернышов. — Это, в некотором смысле, тоже сформирует у отчисленных очень четкую гражданскую позицию, всем понятно какую».

Сергей Чернышов предложил собрать данные о количестве студентов, отчисленных «по беспределу», чтобы, «когда всё это закончится», они имели бы приоритетное право на восстановление. Он же призвал родителей, быть «на стороне своих детей».

