Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 58

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

15:05 Всего в Новосибирске на акции социалистов 1 мая задержали шесть человек. Одного уже отпустили из ОП «Центральный», сообщил активист Андрей Кайгородцев.

Составляют протоколы по ст. 20.6.1 КоАП (нарушение антиковидных ограничений).



14:55 Спикер Госдумы Вячеслав Володин захотел конфисковать российский бизнес, «владельцы которого из недружественных стран». Так он предложил ответить на закон, принятый Палатой представителей США, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан, попавших под санкции.

«А вырученные от продажи средства [можно] направить на развитие нашей страны», — считает Володин («Единая Россия»).

14:17 В отделе полиции «Центральный» в Новосибирске ввели план «Крепость», сообщил Андрей Кайгородцев в группе «Гражданские репортеры Сибири».

По данным ОВД-инфо**, у одного из задержанных забрали телефон. Кроме того, Елене Юн, которую в автозаке поместили в «стакан», стало плохо.

14:08 В Новосибирске в гайд-парке около театра «Глобус» был запланирован митинг в честь 1 мая. Полиция начала задерживать активистов из Российской коммунистической рабочей партии и других.

Известно о задержании представитель новосибирского отделения РКРП Сергея Крупенько, а также активистов Олега Мецлера, Елены Юн и Виктора Кукушкина. Полиция оцепила сквер.

«Заявитель митинга на специально отведенной площадке Сергей Крупенько вместе с группой товарищей был задержан в самом начале митинга 1 мая 2022 года, — сообщили в РКРП. — Примечательно, что задержаны граждане за нарушение ограничительных антиковидных мер, прописанных в постановлении правительства Новосибирской области №72, которыми сегодня, в частности, запрещено проведение любых публичных мероприятий. Примечательно и то, что на данной площадке с 7 ноября 2020 года было проведено восемь аналогичных мероприятий, которые полицией не пресекались, хотя по итогам каждый раз на организаторов налагались административные взыскания — предупреждения и штрафы. Пресечение акции в начале ее проведения произошло впервые».

Задержанных увезли в отдел полиции «Центральный». Их число уточняется.





13:59 В День международной солидарности трудящихся депутат Госдумы Сардана Авксентьева раскритиковала Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), которая должна защищать права и интересы работников.

«С 1993 года ее бессменно возглавляет 72-летний Шмаков Михаил Викторович, — напомнила Авксентьева в своем телеграм-канале. — Чем же он занят? Профсоюзы подписывают с правительством генеральное соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования трудовых отношений на федеральном уровне. А еще ФНПР имеет право оперативно взаимодействовать с правительством для защиты прав работников в особые периоды. Например, в период пандемии. А что мы слышим о полезной деятельности профсоюзов в эти непростые дни? НИЧЕГО».

При этом, по словам Авксентьевой, именно ФНПР теперь утверждает лозунги, с которыми «нам разрешено идти на демонстрации».

Кроме того, депутат напомнила об иске Генпрокуратуры Р Ф к ФНПР, ее председателю Михаилу Шмакову и дочернему предприятию ФНПР «Курортное управление (холдинг)». Ведомство считает, что профсоюзы незаконно распродавали собственность на курортах, которая была передана им государством в пользование

«Кто все тридцать лет переизбирает Шмакова и ему подобных? Ваши отраслевые и региональные профсоюзы. Что вы знаете об их деятельности? Отстаивают ли они ваши права на условия труда и достойную зарплату?» — отметила Авксентьева.

13:40 В Новосибирске полицейские задержали Тимофея Андриянова, который вышел к оперному театру с плакатом «Мир. Труд. Май. Нет <…>». Об этом он сообщил ОВД-Инфо**.

Полицейские сказали, что вменяют статью о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП), но затем решили составить протокол по статье о нарушении коронавирусных ограничений (ст. 20.6.1 КоАП).

Из-за последних репрессивных поправок в УК и КоАП РФ мы вынуждены замазывать некоторые слова.



11:35 Около 50 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», передает РИА Новости.

«Во „Внуково“ пять рейсов задержаны, пять отменены, в „Домодедово“ пять рейсов задержаны, четыре отменены, в „Шереметьево“ задержаны семь рейсов, 23 отменены. По данным „Яндекс.Расписания“ в аэропорте „Жуковский“ задержанных или отмененных рейсов нет», — пишет агентство.

10:47 Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов рассказал в соцсетях, что в учебное заведение пришло письмо от МВД с доносами на студентов и требованиями провести «воспитательную работу».

«В письмах — постановления судов о привлечении их к административной ответственности. За дискредитацию вооруженных сил и за участие в несанкционированном митинге — все в начале марта. Всего четыре человека. Впрочем, мы и без них все это знали — нам родители почти в прямом эфире писали, как их дети сидят в автозаках, — рассказал Чернышов. — Просят провести воспитательную работу, повысить уровень патриотизма и впредь не допускать их незаконных действий. Требуют, знаете ли, невозможного. Потому что, когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто, по идее, должен защищать их от преступников, сажает их в автозак, — тот тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм».

«Ладно, наши студенты знают, что мы, конечно, от такого их предостерегаем, но никаких репрессий за это не учиняем. Но мы же знаем, что в 95% случаев подобные письма в колледжи и вузы заканчиваются всеми карами небесными, вплоть до отчисления, — добавил Чернышов. — Это, в некотором смысле, тоже сформирует у отчисленных очень четкую гражданскую позицию, всем понятно какую».

Директор предложил собрать данные о количестве студентов, отчисленных «по беспределу», чтобы, «когда всё это закончится», они имели бы приоритетное право на восстановление. «И главное. Дорогие родители, будьте на стороне своих детей. Статьи приходят и уходят, а дети остаются. И они конечно будут лучше, чем мы. И точно лучше, чем те, кто их сейчас наказывает, — отметил Чернышов.

10:39 В Иркутске коммунисты провели свою акцию, несмотря на то, что местные власти ее не согласовали под предлогом коронавирусных ограничений. Об этом сообщил телеграм-канал «Красный Иркутск».

Активисты прошли с красными флагами около облправительства.







10:30 Зеленая ленточка около метро в Новосибирске. Фото от читателей.





10:00 В Барнауле коммунисты смогли провести первомайский митинг. Об этом сообщили в крайкоме партии. На акции выступила депутат Госдумы Мария Прусакова.

При этом, например, в Омской области власти отказались согласовывать акцию КПРФ под предлогом ковидных ограничений. Это, впрочем, не помешало чиновникам согласовать провластные акции профсоюзов, которые также запланированы в Томске, Абакане и Барнауле.

Фото t. me/kprfaltay



Главное на утро 1 мая



• Евросоюз планирует включить обязательство о полном отказе от российской нефти в шестой пакет санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. «Европейский Союз намерен запретить поставки российской нефть к концу года, а до этого ограничения на импорт будут вводиться постепенно», — сообщило агентство.



ЕС, по данным Bloomberg, также будет настаивать на отключении части банков из России и Белоруссии от международной платежной системы SWIFT, в том числе Сбербанка.

• Дата-центр «Яндекса» в финском Мянтсяля отключили от электропитания, его переключили на дизельный генератор, передает ТАСС.

Энергию поставляет местная компания Nivos Energia Oy. Ранее ее президент Марко Али сообщил, что если «Яндекс» будет внесен в санкционные списки, то компания прекратит сотрудничество с зарегистрированной в Финляндии Yandex Oy.

• Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю запретило всем маломерным судам выход в акваторию Азовскго моря под предлогом «антитеррористических мероприятий».

• Богатые россияне пытаются обменять недвижимостью в Лондоне на жилье в Дубае, чтобы обойти финансовые ограничения из-за санкции, узнала Financial Times.

• В Рязани на девушку составили протокол по статье о «дискредитации» армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) за граффити на дороге с голубем. Вторая задержанная оказалась несовершеннолетней, ей «вынесли предупреждение» и вменили нарушение комендантского часа, передает ОДВ-инфо**.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.