Водка начала дорожать в Новосибирске

© Тайга.Ресёч
Водка начала дорожать в Новосибирске
01 Май 2022, 14:57

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В воскресном выпуске мы традиционно рассказываем, как за неделю поменялись цены на водку, сахар, соль и чай.

Мониторинг проводился в 20 торговых точках во всех районах города 25 апреля. Предыдущие — 4 апреля11 апреля и 18 апреля.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

За неделю наблюдений средняя цена литра водки выросла на 1,25%, практически отыграв падение прошлого отчетного периода.

В графиках красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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