Водка начала дорожать в Новосибирске
© Тайга.Ресёч
Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В воскресном выпуске мы традиционно рассказываем, как за неделю поменялись цены на водку, сахар, соль и чай.
Мониторинг проводился в 20 торговых точках во всех районах города 25 апреля. Предыдущие — 4 апреля, 11 апреля и 18 апреля.
Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.
За неделю наблюдений средняя цена литра водки выросла на 1,25%, практически отыграв падение прошлого отчетного периода.
В графиках красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo