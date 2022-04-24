Подешевевшая водка и подорожавшая соль: как меняются цены в магазинах Новосибирска

© pixabay.com
Подешевевшая водка и подорожавшая соль: как меняются цены в магазинах Новосибирска
24 Апр 2022, 13:39

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В воскресном выпуске мы традиционно рассказываем, как меняются цены на водку, сахар, соль и чай.

Мониторинг проводился 18 апреля в 20 торговых точках во всех районах города, предыдущие два 4 апреля и 11 апреля

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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Подешевевшая водка и подорожавшая соль: как меняются цены в магазинах Новосибирска
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