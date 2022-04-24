Подешевевшая водка и подорожавшая соль: как меняются цены в магазинах Новосибирска
© pixabay.com
Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В воскресном выпуске мы традиционно рассказываем, как меняются цены на водку, сахар, соль и чай.
Мониторинг проводился 18 апреля в 20 торговых точках во всех районах города, предыдущие два 4 апреля и 11 апреля.
Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
Новости из рубрики:
Тайга.ТВ
Последние материалы
Массовая драка с использованием ножей произошла в Новосибирске Кулябин ушел с поста главного режиссера новосибирского «Красного факела» Новосибирский СК завел дело об убийстве после обнаружения скелетов младенцев Мэрия выкупила бассейн у депутата-единоросса за 165 млн в Новосибирской области Подешевевшая водка и подорожавшая соль: как меняются цены в магазинах Новосибирска
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"