Мука подорожала почти в полтора раза, а макароны — на треть: мониторинг цен в магазинах Новосибирска

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

Мониторинг проводился 18 апреля в 20 торговых точках во всех районах города. Предыдущие два — 4 апреля и 11 апреля .

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