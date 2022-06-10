Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 98

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

Главное на утро 10 июня

• «Яндекс.Карты» убрали границы между странами. Карта станет физико-географической, а акцент сделают «на природных объектах», утверждают в сервисе.

«Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для такого типа карт», - уверяют в «Яндексе».

• Газету «Визит» из Холмска на Сахалине оштрафовали на 200 тыс. рублей по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Поводом стала статья лидера «Яблока» Григория Явлинского с требованием прекратить «спецоперацию», которую газета перепечатала с официального сайта партии.

«Финансовое состояние газеты плохое, есть неоплаченные «долги». Нас и штрафуют ни за что, и грабят, - рассказал главный редактор "Визита" Сергей Федоров сайту It’s My Media. - <...> Снижение тиража и рекламодателей вызвано прогрессом (из-за интернета газет сейчас не читают), эпидемией и санкциями из-за "спецоперации". Мы уже несколько лет говорим о закрытии газеты, но пока как-то держимся».

«Я не могу вызывать огонь на себя, за мной стоит коллектив, о котором я должен позаботиться. К тому же у меня возраст, болезни. Одного удара на митинге дубинкой мне будет достаточно. Мне нельзя в тюрьму, я там не выдержу и суток. Я не хочу, чтобы со мной случилось как в известном анекдоте: стоял в аэропорту с табличкой, встречал человека по имени Замир, встретил рассвет в КПЗ».

• Организаторы фестиваля «Отличный FEST», который должен пройти в Петербурге 11-12 июня, сообщили об отмене выступлений групп Anacondaz, «Кис-Кис», певиц Доры и Алены Швец. Anacondaz и «Кис-Кис», например, высказывались против действий Кремля в Украине.

«В связи с обстоятельствами, не зависящими ни от нас, ни от артистов», - пояснили организаторы.

• Члены Совета Федерации внесли в Госдуму поправки, которые запрещают проводить митинги возле органов публичной власти и объектов жизнеообеспечения. К нему уже присоединились некоторые депутаты Госдумы, среди которых Мария Бутина («ЕР»), Андрей Луговой (ЛДПР) и представляющая Забайкалье Роза Чемерис («Новые люди»).

При этом еще в 2019 году Конституционный суд РФ постановил незаконным запрет ограничивать проведение митингов вблизи органов власти. Этот момент единороссы и примкнувшие к ним решили никак не упоминать в своем законотворчестве, а пояснительная записка утверждает, что документ вообще принимается для «совершенствования регулирования статуса иностранного агента».

• Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил разработать законопроект, который позволит изъять в пользу государства имущество, принадлежащее России и Беларуси. Как пишет Delfi, речь идет о здании «Дом Москвы» в Риге, а также санаториях «Янтарный берег» и «Белоруссия».

Вырученные деньги планируется направить на помощь беженцам, приехавшим в Латвию из Украины.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.