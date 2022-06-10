Новосибирский замминистра встретил профессиональный праздник в ЛНР

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Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов посетил Луганск. Он провел рабочее совещание в день социального работника.

Министерство труда и социальной политики ЛНР на своем сайте рассказало о визите заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Владимира Машанова.

«В день празднования социального работника в министерстве труда и социальной политики Луганской Народной Республики состоялось рабочее совещание с заместителем министра труда и социального развития Новосибирской области Владимиром Машановым. На встрече обсудили вопросы взаимодействия двух ведомств и дальнейшего развития социальной сферы», — говорится в релизе.



Ранее стало известно, что Беловодский район ЛНР стал подшефным для Новосибирской области. В республику, признанную Кремлем, отправлена делегация из сотрудников различных новосибирских ведомств. Как рассказывали власти, деньги на «шефство» пойдут из бюджета, но есть надежда и на помощь коммерсантов.