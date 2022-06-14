Бизнесмен организовал поставки нелегальных сигарет из Эмиратов в Сибирь под видом сувениров

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В Сибири изъята крупная партия нелегальных сигарет. Их поставляют из Объединенных Арабских Эмиратов — главного производителя такого контрафакта.

Сибирская оперативная таможня заявила об изъятии около 30 тыс. пачек нелегальных сигарет, сделанных в ОАЭ.

«Организатор незаконного бизнеса пытался наладить ввоз из Санкт-Петербурга нелегальных сигарет иностранного производства для распространения их на территории Новосибирской области, Красноярского и Алтайского края, — сообщили в ведомстве. — Всего оперативным сотрудникам удалось выявить и изъять в разных городах около региона 30 тыс. пачек без специальной маркировки акцизными марками. По предварительным оценкам, рыночная стоимость сигарет составляет около 4,5 млн рублей».

Нелегальную продукцию из ОАЭ распространяли по регионам под видом товаров народного потребления и сувенирной продукции.

В Новосибирске у одного из получателей груза забрали почти 5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. На складах у барнаульского участника схемы нашли 13,5 тыс. пачек, в Красноярске — еще 11,5 тыс.

ОАЭ — крупнейший поставщик нелегальных сигарет, писала Тайга.инфо. В стране их производят совершенно законно, но они становятся нелегальными, когда без уплаты акцизов и налогов транзитом через порт Бендер-Аббас на Каспии попадают в Кыргызстан или казахстанский порт Актау

Кроме того, в Карасуке Новосибирской области ранее изъяли 15 тыс. пачек сигарет и почти 5 тыс. бутылок немаркированной водки.