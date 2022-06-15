Новые телескопы в Бурятии помогут изучать ядра галактик

© astroparticle.online
Новые телескопы в Бурятии помогут изучать ядра галактик
15 Июн 2022, 07:39

Три атмосферных черенковских гамма-телескопа Астрофизического комплекса МГУ-ИГУ начали работать в Тункинской долине Бурятии.

Гамма-телескопы — основные инструменты наземной гамма-астрономии высоких энергий. Гамма-астрономия направлена на изучение космических объектов, например, активных ядер галактик и остатков сверхновых, по их гамма-излучению.

Астрофизический комплекс МГУ-ИГУ проводит работы на базе TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic rays and Gamma Astronomy) — самой северной гамма-обсерватории мирового уровня.

Весной 2022 года в рамках эксперимента TAIGA начали работу три атмосферных черенковских гамма-телескопа. Эти установки позволяют регистрировать потоки так называемых черенковских фотонов, которые появляются при попадании в атмосферу первичных космических частиц. В состав эксперимента, кроме черенковских телескопов, входят 120 широкоугольных оптических детекторов установки TAIGA-HiSCORE, размещенных на площади в квадратный километр.

Совместная работа черенковских телескопов и широкоугольной установки позволит продвинуться в изучении характеристик космических лучей в энергетической области, недостаточно исследованной в прямых экспериментах на спутниках.

Ранее Тайга.инфо рассказывала про глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD на Байкале.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)


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