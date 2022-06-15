Железная дорога Кызыл-Курагино будет переориентирована на Китай

© pixabay.com
Железная дорога Кызыл-Курагино будет переориентирована на Китай
15 Июн 2022, 09:41

Железная дорога Кызыл (Тува) — Курагино (Красноярский край) будет ориентирована на грузоперевозки в Китай и Монголию, заявил генеральный директор «Корпорации развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко.

«К проекту вернулось пристальное внимание. Мы видим интерес со стороны федеральных органов власти, у нас активно включились Красноярский край, Тува и даже Хакасия. Мы считаем, что у проекта все шансы вернутся в тот график, который планировался изначально. Но уже с другими акцентами — с перспективами выхода не на Транссиб из Тувы, а с перспективами выхода на Монголию и Китай. Он должен быть развернут в другую сторону», — рассказал он ТАСС.

Собеседник агентства затруднился сказать, когда может быть возобновлено строительство, отметив, что сейчас требуется новое технико-экономическое и финансовое обоснование проекта.

Как сообщала Тайга.инфо, о строительстве дороги активно заговорили более 10 лет назад. Впрочем, проект железной дороги в Туве обсуждался еще царским правительством России, а в советский период разрабатывался трижды — в конце 1930-х, начале 1940-х и в конце 1960-х. Но каждый раз откладывался — в частности, из-за планирования строительства БАМа.

В 2011 году было начато строительство, тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин вбил символический серебряный костыль. Планировалось, что дорогу проведут к Элегестскому угольному месторождению.

Линия должна была строиться на основании концессионного соглашения, заключенного между АО «ТЭПК «Кызыл — Курагино» Руслана Байсарова и Российской Федерацией. Однако строительство затянулось. 

Инвестиции в проект оценивались около 126,6 млрд рублей, срок реализации, по заверениям РЖД в 2019 году, должен был составить 4,5 года.

В 2021 году распоряжением правительства строительство было приостановлено на срок до пяти лет.


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