Новосибирские депутаты признали «несостоявшейся» мусорную реформу: «Губернатору было бы интересно затеять служебную проверку»

© Кирилл Канин. Андрей Травников

Депутаты заксобрания раскритиковали подходы новосибирского правительства к мусорной реформе, которая официально признана «несостоявшейся» в регионе. В качестве основной причины провала названо скандальное концессионное соглашение на строительство полигонов с «Экологией-Новосибирск», подконтрольной группе «ВИС», которую спикер парламента призвал извиниться перед жителями.

Депутаты рассмотрели последствия расторжения концессионного соглашения на строительство мусоросортировочных заводов и полигонов с ООО «Экология-Новосибирск» на совместном заседании бюджетного и строительного комитетов. Министр экономического развития Лев Решетников считает, что бюджет не понесет штрафные санкции в пользу концессионера, а глава минЖКХ Денис Архипов уверен, что претензии могут быть выдвинуты только в судебном порядке.

Зампред строительного комитета Вадим Агеенко признал, что ответы министров «хотелось бы услышать пошире». Он напомнил, что вся мусорная реформа в регионе фактически строилась на этой скандальной концессии.

«Мы на это рассчитывали, мы все это докладывали везде и всем. А в конечном итоге оказалось, что реализовать мы ее [концессию] не можем. С другой стороны, когда рабочая группа посмотрела и разобралась в этой концессии, мы поняли, что она не то, что не может реализоваться, но еще и опасна экономически для бюджета Новосибирской области, потому что мы там набрали слишком много на себя лишних обязательств, — сказал Агеенко. — Кто-то говорил, что это „вонючая“ концессия, кто-то, что „золотая“, кто-то — „хамская“. Потому что там есть даже такие обязательства, где концессионер требует от области подтверждения нашего кредитного рейтинга».

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«С июля 2017 года поняли, что никогда эту концессию и не реализуем. И даже в этом случае мы пять лет ее не расторгали, — напомнил Агеенко чиновникам. — И вопрос, который мы задаем: „Как же так? Концессионер, как собака на сене, сидел на нашей области, держал два участка, ничего не строил и не давал другим инвесторам зайти“. И все наши программы рушились. Мы уже в 2019 году должны были обрабатывать на двух этих мусорных полигонах 400 тыс. тонн мусора, сортировать его. Мы же этого не сделали. Последствия для нашей области? Там было написано: когда построим эти два полигона, должны были четыре закрыть. Было бы все красиво, хорошо, но этого не случилось. Почему мы пять не расторгали то, что не можем реализовать? Как на это смотрят министерство экономического развития и губернатор, кто ему что подсказывал?»

Более того, до сих не отвеченным остается вопрос, как члены правительства Новосибирской области согласовали концессию, в которой общий объем мусора для комплексов был гарантирован на уровне 800 тыс. тонн, в то время, как по нормативным документам региона он составлял всего 610 тыс. тонн. «То есть заведомо гарантируете больше, и как это мог подписать министр финансов?» — добавил Агеенко.

Вице-губернатор Сергей Сёмка отвечать на вопросы избранного людьми депутата просто не стал отвечать. «Кто о чем разговаривал, кто кому что советовал — просьба изложить письменно и официально направить», — заявил заместитель губернатора Андрея Травникова.

«Давайте договоримся так, если вы хотите всё формально — то вы ее [новую концессию] не согласуете, — возмутился спикер заксобрания Андрей Шимкив. — Поэтому просьба отвечать на все вопросы, которые задают депутаты».

Глава бюджетного комитета Фёдор Николаев тоже отреагировал на примечательные слова Сёмки. Он рассказал, что министру экономического развития региона Льву Решетникову и в министерство ЖКХ были направлены письменные запросы с просьбой подготовится по волнующим депутатов вопросам, «где по пунктам всё разложено».

По версии Сёмки, главная причина провала концессии — несоответствие требованиям одного из земельных участков, расположенных на приаэродромной территории. «Почему вы согласовали такую концессию, когда там оказался такой земельный участок, почему вы рекомендовали правительству подписать, когда вы знали, что какие-то вещи не сойдутся? В этом суть вопроса!» — подчеркнул Вадим Агеенко.

Сергей Сёмка ответил, что на момент подписания концессии приаэродромная территория не была нанесена на карту, а завод имени Чкалова и Минобороны РФ давали «неоднозначные ответы» по поводу расположения полигона. Что же до разницы между 600 тыс. реальных тонн мусора и подписанными в концессии 800 тыс. тонн, то министр ЖКХ Денис Архипов объяснил это «отсутствием достоверной статистической информации»: «Исходили из расчетов, оценок накопления отходов. Сейчас статистика есть от регионального оператора — тоннаж, который прошел через полигоны. В новой концессии будем отталкиваться от этого объема» (напомним, что регоператор и неудавшийся концессионер полигонов — одна и та же компания «Экология-Новосибирск»).

«На протяжение пяти лет звучали жесткие выступления депутатов, успокаивающие речи чиновников. Сегодня варианты решения есть, — считает Шимкив. — Мы обговаривали это и с губернатором, и с Сергеем Сёмкой. Услышали, что все-таки раздел по концессии произойдет на одну-две-пять-шесть — это в процессе обсуждения. Но, к сожалению, время упущено, это факт».

Спикер заксобрания предложил внести в проект решения комитетов пункт о том, чтобы извиниться группе компаний «ВИС» «перед населением Новосибирской области»: «Пусть извиняться хотя бы! Пять лет все ждали этого».

В ГК «ВИС» решили отреагировать на слова Шимкива. «Хотели бы напомнить всем уважаемым депутатам, что при их деятельном участии действие соглашения было приостановлено. Так что, если уж и извиняться перед новосибирцами, так коллективно и солидарно. Жаль, что такую болезненную тему, как мусорная реформа, продолжают использовать для громких заявлений и личного пиара», — утверждают в корпорации.



Напомним, что правительство Новосибирской области отдало группе «ВИС» и другие крупнейшие частно-государственные проекты в регионе: строительство платного моста через Обь и семи поликлиник в Новосибирске.

Зампред строительного комитета Дмитрий Козловский поддержал фокус на долгом и не очень плодотворном сотрудничестве облправительства и группы «ВИС».

«Вспоминаю 2016 год, когда правительство принесло нам уже подписанную концессию по четвертому мосту, — отметил Козловский. — Помните, какая там сумма была — сейчас этих членов правительства уже нет — была сумма 98 млрд рублей. Когда мы подключились, сумма уменьшилась до 44 млрд. Я лично вопрос задавал: „А где ошибка?“ Просто просчитались! Следующую принесли подписанную концессию уже по мусоросортировочным заводам. <…> Главная цель [вопроса о последствиях расторжения мусорной концессии] — сказать правительству, что у вас есть еще концессии с ВИСом. Поликлиники — они [ВИС] начали строить семь, а строятся всего три. Это вам такой звоночек, чтобы вам там тоже не спали! Хватит работать на „ВИС“! Давайте сами в области строить и контролировать это все».

«У меня вопрос от обывателей, которые живут на моем, округе, которых я примерно 3–4 года убеждал, что нужно платить деньги за вывоз мусора. Они говорили, что сжигают мусор в селе. Я говорил: „Да нет же, будут вывозить, будет порядок!“ Много вопрос по-поводу вывоза мусора? Очень много! Но я им объяснял, что мусор будут сортировать для экологии это будет хорошо. А сейчас-то я чё им скажу?» — отметил депутат Александр Шпикельман, назвав свой вопрос риторическим.

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После расторгнутой концессии облправительство захотело объявить новый конкурс на строительство полигонов и мусоросортировочных заводов. При этом в конце марта в администрации прошло совещание, из протокола которого следовало, что чиновники договорились с «ВИС» создать для новой концессии компанию, в которой у «ВИС» было бы 80% доли, а у региональных властей и федерального «Российского экологического оператора» — по 10%. Документ подписал вице-губернатор Сергей Сёмка.

В группе «ВИС» заявили, что переговоры «утратили актуальность после принятых и озвученных губернатором Андреем Травниковым решений», имея ввиду расторжение первой скандальной концессии. При этом именно на том совещании, как следует из документа, группе «ВИС» было поручено «предоставить информацию о расторжении» прежней концессии до 30 марта, то есть решение, объявленное Травниковым в мае могло готовиться гораздо раньше.

«Верхом цинизма было бы, если бы те же самые люди, которые шесть лет морочили нам мозги, снова выступят в качестве концессионеров, — заявил вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров. — Большая просьба к правительству учесть наши пожелания, потому что за шесть лет уже настолько в печени сидит, что фамилии и вопросы, которые звучат на комитетах, уже вызывают определенное отторжение у депутатов. И когда мы будем говорить нашим избирателям, что придут те же люди, которые завалили эту концессию, нас просто поднимут на смех».

«Я думаю со стороны губернатора было бы важнее разобраться у себя внутри правительства, — отметил Вадим Агеенко. — Полгода эту концессию делали внутри правительства, потом докладывает губернатор и министр, что там что-то не согласовалось или не доделалось и нет юридической экспертизы — когда стоит подпись согласования минюста Новосибирской области. Мне кажется, губернатору было бы интересно затеять служебную проверку внутри правительства. Маленько понять, кто там что не согласовал, не доделал. Чтобы учесть полученный отрицательный опыт, нужно понять, что не сложилось в 2016 года? Шесть министерств подписывали внутри правительства».

Строительный комитет принял решение, из которого следует, что депутаты признали мусорную реформу в Новосибирской области «несостоявшейся». Основной причиной провала названо заключение «заведомо невозможного к реализации концессионного соглашения, а также длительный период его расторжения».

Ранее депутаты заксобрания просили Травникова расторгнуть контракт с «Экологией-Новосибирск» и как с региональным оператором. Требования появились после мусорного коллапса весной 2022 года на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н», связанной с группой «ВИС», пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Но губернатор заявил, что «Экология-Новосибирск» сохранит статус регоператора.



«Экология-Новосибирск» подконтрольна группе «ВИС». Корпорация, зарегистрированная в Ленинградской области, за короткое время стала одним из крупнейших господрядчиков в России. Особенность в том, что большинство ее договоров по освоению бюджета представляют собой концессионные соглашения или другие схемы государственно-частного партнерства, не предусматривающие розыгрыша контрактов через госзакупки, писала Тайга.инфо. Редакция выяснила, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Ярослав Власов

