Картофель подорожал более чем вдвое, морковь — на четверть: обзор цен в Новосибирске

© Тайга.Ресёч. Так выглядит «свежий урожай» в одном из магазинов
Картофель подорожал более чем вдвое, морковь — на четверть: обзор цен в Новосибирске
15 Июн 2022, 12:54

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как меняются цены в июне на овощи и яблоки в различных магазинах. Так, например, картофель в одном из них за две недели подорожал более чем вдвое.

Ранее мы рассказывали о стоимости наиболее популярных овощей в 20 магазинах в различных районах города. Оцениваем динамику в тех же торговых точках.

Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 30 мая и 14 июня.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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