Картофель подорожал более чем вдвое, морковь — на четверть: обзор цен в Новосибирске
© Тайга.Ресёч. Так выглядит «свежий урожай» в одном из магазинов
Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как меняются цены в июне на овощи и яблоки в различных магазинах. Так, например, картофель в одном из них за две недели подорожал более чем вдвое.
Ранее мы рассказывали о стоимости наиболее популярных овощей в 20 магазинах в различных районах города. Оцениваем динамику в тех же торговых точках.
Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 30 мая и 14 июня.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
Тайга.инфо больше 15 лет рассказывает, что на самом деле происходит в Сибири.
Поддержите независимую журналистику, чтобы не остаться наедине с пропагандой
Поддержите независимую журналистику, чтобы не остаться наедине с пропагандой
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Китайцы хотят локализовать в Иркутске производство электромобилей и электробусов В «Бруснике» рассказали, как преобразится левый берег Иртыша в Омске Депутаты раскритиковали новые «мусорные концессии»: «Госуправление в Новосибирской области деградирует во всех сферах» Картофель подорожал более чем вдвое, морковь — на четверть: обзор цен в Новосибирске Новосибирские депутаты признали «несостоявшейся» мусорную реформу: «Губернатору было бы интересно затеять служебную проверку»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo