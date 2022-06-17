Вакцинацию от ковида сделают обязательной в России

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Власти РФ захотели добавить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. В стране ранее проходили акции протеста против обязательных прививок.

«Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развития процесса, но к этому движется. Сегодня мы видим — ряд зарубежных коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против ковид-инфекции, это тоже идет», — заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о том, когда вакцина от COVID-19 станет обязательной в национальном календаре (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы видим, как ситуация развивалась в другом полушарии, когда они вышли в зимний период, мы за этим тоже наблюдаем, (…) сейчас с депутатским корпусом мы работаем для того, чтобы это двигать дальше», — отметил чиновник.

В России есть три основных вакцины: «Спутник», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При этом «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор» и зарегистрированная в октябре 2020 года, вызвала серьезные вопросы у экспертов. Доктор биологических наук Константин Чумаков назвал ее «недоразумением». Главврач новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич говорил, что после этой прививки заболевают так же тяжело, как без нее. Затем управление Роспотребнадзора заявляло, что комментарий доктора из Новосибирска «не отражают действительности».

По данным «Вектора» на ноябрь 2021 года, было произведено около 12,5 млн доз «ЭпиВакКороны». В гражданский оборот введено более 9,2 млн. Несмотря на сомнения в эффективности первой вакцины «Вектора», в августе 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вторую — «Эпиваккорона-Н» (под брендом Aurora-CoV).

В патенте на «ЭпиВакКорону» в качестве соавтора указана глава Роспотребнадзора Анна Попова. По специальности она не биолог, а врач-гигиенист. С 1994 года ее карьера была сугубо административной и строилась в санитарно-эпидемиологической службе, писала «Новая газета». Кандидатскую и докторскую Попова защищала по экологии. Разработка «ЭпиВакКороны» оценивалась в 3,5 млрд рублей.