Главком армии попросил новосибирские власти собрать носки и трусы для солдат

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Новосибирские чиновники предложили бизнесу скинуться на предоставление носков, белья, туалетной бумаги и других товаров для солдат. С такой просьбой обратилось командование 41-й армии ВС РФ.

Администрация Центрального округа Новосибирска отправила предпринимателям письмо с просьбой «рассмотреть возможность оказания помощи военнослужащим» 41-й армии, «выполняющим специальную операцию на Украине, Луганской и Донецкой областях». Копия документа оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

В письме сказано, что оно подготовлено «во исполнение письма врио командующего 41 армией» полковника Олега Короткевича в адрес мэра Анатолия Локтя. Независимому депутату горсовета Сергею Бойко удалось подтвердить подлинность документа, подписанного главой администрации округа Сергеем Канунниковым.

В письме самого командующего армией мэру говорится, что военнослужащим нужно 5 тыс. пар носков, по 2 тыс. маек и трусов, по 1 тыс. упаковок бумажных салфеток и влажной туалетной бумаги, а также по 1 тыс. носовых платков, мыла и шампуня. Кроме того, нужно 500 рулонов обычной туалетной бумаги.

Также армии необходимо 5 тыс. стерильных бинтов, по 1 тыс. тюбиков мази «Левомиколь», крема «Бороплюс» и средства от комаров. Также нужны чай, кофе, печенье, вафли, конфеты, спички и сигареты. Отметим, что «Бороплюс» выпускает индийская компания «Эмами Лимитед».

Ранее полномочное представительство Бурятии при президенте РФ заключило контракт на поставку 5 тыс. мужских трусов, кремов для бритья, одноразовых бритв, зубных паст и мыла. Из бюджета республики на это выделили около 7 млн рублей.

Кроме того, за счет бюджета бурятское полпредство закупило у «Спортмастера» носки, футболки, сумки, джемперы, брюки, кроссовки и салфетки для рук на сумму более 30 млн рублей.