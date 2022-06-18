Землетрясение силой 5 баллов произошло на Байкале
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Землетрясение интенсивностью в эпицентре 5,2 баллов произошло в акватории Байкала утром 18 июня. Его могли ощущать в Иркутске.
Сейсмособытие было зафиксировано в 06:22 ирк в Иркутской области в акватории Байкала. Эпицентр находился в 47 км от Большого Голоустного.
«Интенсивность в эпицентре 5,2 балла. Ощущалось в городе Иркутск 2-3 балла, разрушений нет», - говорится в сообщении ГУ МЧС Иркутской области.
В июне в акватории Байкала наиболее сильное землетрясение произошло 8 июня. Его интенсивность в эпицентре, расположенном в 17 км от поселка Большое Голоустное, составила 8,3 баллов. Оно могло ощущаться в сотнях населенных пунктов нескольких регионов Сибири. Подобный толчок в этом районе последний раз фиксировали в 1990-е.
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