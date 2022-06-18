«Макдоналдс» открылся в Новосибирске под новым брендом

© Предоставлено читателем
«Макдоналдс» открылся в Новосибирске под новым брендом
18 Июн 2022, 13:54

Ресторан обновленной сети, работавшей ранее под брендом «Макдоналдс», открылся в Новосибирске. Теперь он будет называться «Вкусно — и точка».

Первая точка обновленной сети открылась около метро «Гагаринская», сообщил Тайге.инфо читатель. Пока названия на ресторане нет, но в терминале самообслуживания оно уже указано.

В меню появились бургеры «Гранд», «Двойной Гранд», «Гранд Де Люкс». Побывавший в ресторане посетитель отличий во вкусе выбранных им блюд от того, что ел ранее, не заметил.

В мае сеть фастфуда McDonald’s Corp объявила о продаже своего бизнеса в России крупному франчайзи — фирме кузбасского бизнесмена Александра Говора. Его компания ранее управляла ресторанами в Сибири.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста
Последние материалы
18 Июн, 15:42
Езиды в Сибири: самый таинственный народ
18 Июн, 13:54
«Макдоналдс» открылся в Новосибирске под новым брендом
18 Июн, 12:48
Четырехлетний ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата в Бурятии
18 Июн, 09:19
Тысячу человек эвакуировали из ТРЦ в Новосибирске из-за замыкания
18 Июн, 08:24
Кровавая бойня произошла на рынке в Красноярске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования