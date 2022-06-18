«Макдоналдс» открылся в Новосибирске под новым брендом

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Ресторан обновленной сети, работавшей ранее под брендом «Макдоналдс», открылся в Новосибирске. Теперь он будет называться «Вкусно — и точка».

Первая точка обновленной сети открылась около метро «Гагаринская», сообщил Тайге.инфо читатель. Пока названия на ресторане нет, но в терминале самообслуживания оно уже указано.



В меню появились бургеры «Гранд», «Двойной Гранд», «Гранд Де Люкс». Побывавший в ресторане посетитель отличий во вкусе выбранных им блюд от того, что ел ранее, не заметил.

В мае сеть фастфуда McDonald’s Corp объявила о продаже своего бизнеса в России крупному франчайзи — фирме кузбасского бизнесмена Александра Говора. Его компания ранее управляла ресторанами в Сибири.