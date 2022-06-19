Прокуратура начала проверку после гибели людей при крушении дельтаплана под Омском
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Транспортная прокуратура начала проверку после крушения дельтаплана в Омской области. Погибли два человека.
Омский транспортный прокурор начал проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после крушения дельтаплана в Омском районе области. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Дельтаплан рухнул в районе села Большекулачье утром 19 июня, писала Тайга.инфо. Погибли двое мужчин, одному из которых было 57 лет.
В прокуратуре уточнили, что полет проводился без согласования с органами обслуживания воздушного движения.
На место происшествия также выехали следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Обстоятельства уточняются, сообщили в пресс-службе ведомства.
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