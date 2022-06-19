Уголовное дело завели после крушения яхты на Новосибирском водохранилище

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В Новосибирске возбуждено уголовное дело после гибели пассажира затонувшей яхты. Троим удалось спастись.

После крушения яхты на Новосибирском водохранилище возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК). Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 19 июня.

«Предварительно установлено, что 17 июня 2022 года в вечернее время четверо мужчин в возрасте от 40 до 45 лет на парусной яхте „Либерти“ с целью отдыха отплыли из яхт-клуба „Акваленд“ в направлении Боровых островов, расположенных в районе Новосибирского водохранилища. 18 июня, находясь районе острова, парусная яхта под управлением 42-летнего мужчины опрокинулась и четверо лиц оказались за бортом в воде», — рассказали в ведомстве.

Один смог самостоятельно добраться до берега, двоих спасли сотрудники МЧС. 45-летний мужчина погиб.