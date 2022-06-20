Более 10% обратившихся за компенсациями красноярских погорельцев остались без выплат

© t.me/mchskrsk
Более 10% обратившихся за компенсациями красноярских погорельцев остались без выплат
20 Июн 2022, 14:34

Значительной части пострадавших от гигантских пожаров, перекинувшихся на жилье в Красноярском крае, отказали в компенсациях. В качестве причин чиновники, в частности, называют неполный пакет документов.

12% жителей Красноярского края, которые пострадали от масштабных майских пожаров и обратились за компенсациями, не получили их. Об этом сообщили в региональном заксобрании.

«Рассмотрено 174 дела на выдачу пострадавшим выплат, в 88% случаев принято положительное решение на общую сумму более 587 млн рублей. В 12% случаев отказано, среди основных причин — наличие другого жилья и неполный пакет документов», — говорится в сообщении парламента.

Ранее стало известно, что власти Ачинского и Уярского районов края начали отказывать в компенсациях погорельцам.

«Погорельцы начали массово получать отказы в представлении компенсации. У многих не было зарегистрированных прав на дома: жили по распискам или в процессе строительства», — говорил депутат красноярского заксобрания Александр Глисков (ЛДПР). — Власти, как и ожидалось, начали учитывать иную недвижимость. Включая ипотеку. Или даже метры, принадлежащие родственникам, которые были зарегистрированы, но в сгоревших домах фактически не жили».

В начале мая в Красноярском крае огонь охватил 60 населенных пунктов. Огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений, погибло 8 человек. Губернатор-единоросс Александр Усс утверждал, что основной причиной пожаров стали аварии на объектах электроснабжения из-за шквалистого ветра: перехлест проводов, падение деревьев, искрение.

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста
Последние материалы
20 Июн, 14:34
Более 10% обратившихся за компенсациями красноярских погорельцев остались без выплат
20 Июн, 13:05
Прокуратура проверит «КрасАвиа» после массовой задержки рейсов
20 Июн, 12:48
Пассажиров авиарейса «Томск-Новосибирск» отправили в путь на автобусе
20 Июн, 12:21
Экс-директор новосибирского «Росгосстраха» пойдет под суд за многомиллионное мошенничество
20 Июн, 11:58
Теракт предотвращен в Забайкалье
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования