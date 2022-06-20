Более 10% обратившихся за компенсациями красноярских погорельцев остались без выплат

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Значительной части пострадавших от гигантских пожаров, перекинувшихся на жилье в Красноярском крае, отказали в компенсациях. В качестве причин чиновники, в частности, называют неполный пакет документов.

12% жителей Красноярского края, которые пострадали от масштабных майских пожаров и обратились за компенсациями, не получили их. Об этом сообщили в региональном заксобрании.

«Рассмотрено 174 дела на выдачу пострадавшим выплат, в 88% случаев принято положительное решение на общую сумму более 587 млн рублей. В 12% случаев отказано, среди основных причин — наличие другого жилья и неполный пакет документов», — говорится в сообщении парламента.

Ранее стало известно, что власти Ачинского и Уярского районов края начали отказывать в компенсациях погорельцам.

«Погорельцы начали массово получать отказы в представлении компенсации. У многих не было зарегистрированных прав на дома: жили по распискам или в процессе строительства», — говорил депутат красноярского заксобрания Александр Глисков (ЛДПР). — Власти, как и ожидалось, начали учитывать иную недвижимость. Включая ипотеку. Или даже метры, принадлежащие родственникам, которые были зарегистрированы, но в сгоревших домах фактически не жили».

В начале мая в Красноярском крае огонь охватил 60 населенных пунктов. Огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений, погибло 8 человек. Губернатор-единоросс Александр Усс утверждал, что основной причиной пожаров стали аварии на объектах электроснабжения из-за шквалистого ветра: перехлест проводов, падение деревьев, искрение.