Деревья начали вырубать под новые корпуса НГУ в Академгородке

© t.me/akademnen/Андрей Сивенок

Лес снова начали вырубать в новосибирском Академгородке. Это делают под предлогом расширения кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ).

Лес начали вырубать между проспектом Коптюга и общежитиями НГУ №1а и 1б. Мэрия могла выдать разрешение на снос деревьев для расширения кампуса университета, передает «Ненаучный городок».

При этом разрешения на строительство зданий пока нет.

По данным телеграм-канала, власти выдали порубочный билет на снос 844 деревьев и 2832 кустарников. По известному макету кампуса, на этом месте должны появиться три корпуса и два общежития.

Территорию обнесли металлической сеткой, а одну из тропинок перегородили воротами. Университет выставил охрану по периметру.

Сейчас продолжается строительство в другой части кампуса - на месте снесенного студенческого общежития №3. В паспорте объекта указано, что его планируют сдать в третьем квартале 2024 года. При этом в марте 2021-го заявлялось, что основной объем работ должны выполнить до конца 2023-го. Предусмотрены учебный корпус и досуговый центр физматшколы НГУ на 625 учащихся, а также два блока общежитий на 690 мест, писала Тайга.инфо

Подрядчиком нынешних названо ООО «СК Экострой», техническим заказчиком — ООО «Юнистрой». Их ИНН не были указаны на паспорте объекта.