Красноярский суд оставил под стражей экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

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Красноярский краевой суд не стал удовлетворять жалобу на арест бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, подозреваемого в хищении около 1 млрд рублей при строительстве метро.

21 июня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на избранную меру пресечения адвокатов Олега Митволя, которого обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее его арестовали до 24 июля 2022 года.



«На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб. Адвокат также предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Красноярского края. — Прокурор, в свою очередь, отметила, что ущерб нанесен бюджету, что Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за рубеж РФ и он может скрыться, а также отметила тяжесть преступления».

Красноярский краевой суд постановил оставить постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов Митволя без удовлетворения, сообщили в пресс-службе.

О задержании бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя стало известно 10 июня. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро».

Проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу компанией «КрасноярскТИСИЗ», принадлежащей Митволю, еще в декабре 2019 года, но был возвращен обратно на доработку. В 2020 году Митволь попытался объяснить затянувшееся согласование документации коронавирусом — якобы Главгосэкспертиза заморозила работу на время эпидемии. Однако государственное учреждение опровергло слова бизнесмена, заявив, что работает в плановом режиме, рассказывала Тайга.инфо.

«КрасноярскТИСИЗ» называет себя крупнейшим за Уралом предприятием, специализирующимся в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. По информации сервиса «Контур-Фокус», выручка компании в 2021 году составила 217,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.

Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

В июне 2022 года иск к Митволю, а также телеведущему Андрею Караулову подала компания «Роснефть». О возможных причинах можно почитать тут.