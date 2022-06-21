Экс-главред новосибирского НГС сделает новое СМИ за границей

© t.me. Андрей Затирко

Бывший главред крупнейшего новосибирского сайта «НГС.Новости» Андрей Затирко уехал в Литву. Он поможет создавать новостное СМИ ютуб-каналу «Популярная политика», который связан с соратниками Алексея Навального.

Андрей Затирко ушел работать на ютуб-канал «Популярная политика». Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале 21 июня.

«Когда СМИ только начинали массово закрывать и блокировать, Алексей Навальный из колонии написал пост о планах по созданию медиа, которое должно снабжать россиян объективной информацией о происходящем. После этого появился ютуб-канал „Популярная политика“, в его планах — создание новостного медиа, — рассказал Затирко. — Помочь в последнем позвали меня. Посовещавшись с семьей, коллегами и близкими, я в итоге решил принять это предложение. Кажется, так я могу быть полезнее в нынешней ситуации, нежели работая в условиях ограничений на посту главреда в России. Рассматриваю эту задачу строго как профессиональную, а не политическую — просто буду заниматься журналистикой так, как умею, только вне цензурных ограничений».

Андрей Затирко уточнил, что уволился из НГС из-за того, что после 24 февраля «в стране фактически введена военная цензура».

«Надеюсь, необходимость находиться за пределами Родины будет сохраняться недолго, и мы сможем вернуться уже в ближайшее время. А пока наше новое место дислокации — Вильнюс, Литва, поэтому иногда буду рассказывать и показывать, как здесь живется русским», — добавил журналист.

Андрей Затирко несколько лет работал в издании «Чита.ру», где выпустил несколько громких расследований. До декабря 2021 года он руководил редакцией НГС24 в Красноярске. Затем он перешел на пост главреда новосибирского «НГС.Новости». Он ушел из редакции в конце мая 2022 года.