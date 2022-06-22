В места отдыха Путина никто не пустит: власти уточнили детали «президентского» турмаршрута
© kremlin.ru
Ростуризм заявил о запуске маршрута по местам отдыха президента Владимира Путина. Но как выяснилось, маршрут лишь приближен, но в «те самые места» туристов никто не пустит.
«Президентский маршрут» называется «Сибирские каникулы» и проходит по территории Красноярского края, Хакасии и Тувы. Его анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она даже сообщила, что сама планирует по нему путешествовать.
В Ростуризме «Новой газете. Европа» пояснили, что маршрут «Сибирские каникулы» на самом деле отличается от президентского.
«На те самые места вас никто не пустит. Просто рядом. Ну вот Владимир Владимирович отдыхает на Енисее, и у нас Енисей. Или Тува — и у нас, и у него. Мы постарались приблизить максимально, но это все-таки не те самые места, где они с Сергеем Кужугетовичем отдыхают», — сообщили представители ведомства.
Новости из рубрики:
Мнения
Как я сдавал металлолом
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
Новосибирцам снова повысят тарифы ЖКХ Утечка химвещества произошла на железной дороге в Омске «Кино на траве» в Новосибирске откроется показом короткометражных фильмов Фестиваля уличного кино Паводок разрушил мосты и отрезал села от автосообщения в Забайкалье Новосибирская семья заявила о насилии над их сыном в психбольнице
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo