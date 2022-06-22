В места отдыха Путина никто не пустит: власти уточнили детали «президентского» турмаршрута

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Ростуризм заявил о запуске маршрута по местам отдыха президента Владимира Путина. Но как выяснилось, маршрут лишь приближен, но в «те самые места» туристов никто не пустит.

«Президентский маршрут» называется «Сибирские каникулы» и проходит по территории Красноярского края, Хакасии и Тувы. Его анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она даже сообщила, что сама планирует по нему путешествовать.



В Ростуризме «Новой газете. Европа» пояснили, что маршрут «Сибирские каникулы» на самом деле отличается от президентского.

«На те самые места вас никто не пустит. Просто рядом. Ну вот Владимир Владимирович отдыхает на Енисее, и у нас Енисей. Или Тува — и у нас, и у него. Мы постарались приблизить максимально, но это все-таки не те самые места, где они с Сергеем Кужугетовичем отдыхают», — сообщили представители ведомства.