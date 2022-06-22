Добыча угля в Кузбассе в мае сократилась на 10%, а экспорт – на 20%

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Кузбасские власти обнародовали данные об итогах работы основной отрасли региона – угледобывающей. Объемы добычи снизились на 10%, экспорт – на 20%, сокращения коснулись и отправок в восточном направлении.

Согласно данным министерства угольной промышленности, за май 2022 года на угольных предприятиях Кузбасса добыто 17,8 млн тонн угля, что примерно на 10% ниже показателей годовой давности.



Объем добычи в разрезах почти вдвое превышает результат работы в шахтах.

Конечным потребителям в мае поставлено 14 млн тонн кузбасского угля, в том числе 9,7 млн тонн направлено на экспорт – это примерно на 20% ниже уровня мая 2021-го.



В мае 2022 года кузбасскими предприятиями отгружено железнодорожным транспортом в восточном направлении 3,5 млн тонн (- 1,2 млн тонн к 2021 году), в западном - 8,8 млн тонн (- 1,9 млн к уровню 2021-го).

Ранее власти Кузбасса прогнозировали сокращение годовых объемов добычи угля в регионе на 5−7% при сохранении тенденции снижения отгрузок, связанной с отказом европейских государств от российского угля.

В сложившихся условиях Кузбасс намерен переориентировать экспорт угля из стран Евросоюза, которые с августа 2022 года ввели эмбарго на импорт российского угля, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Однако в данной ситуации угольщикам не хватает логистических возможностей, связанных с пропускной способностью Восточного полигона, отмечал глава региона Сергей Цивилёв.