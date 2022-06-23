Скончался найденный в комнате вместе с погибшим соседом студент НГПУ
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Студент Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) скончался в больнице. Ранее его нашли в комнате общежития вместе с погибшим соседом. Следственный комитет начал проверку.
Студент НГПУ, которого нашли в комнате общежития месте с погибшим соседом, скончался, сообщили Тайге.инфо в пресс-службе управления СК по региону 23 июня.
«Октябрьским следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка. Причина смерти студентов не установлена, потому что пока нет результатов экспертизы», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Кристина Зязева.
Утром 5 июня в общежитие НГПУ вызвали бригада скорой помощи. Медики обнаружили двух студентов, один из которых был мертв, другого доставили в больницу. Родителям пострадавших предложили помощь социальной и психологической службы вуза, писала Тайга.инфо.
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