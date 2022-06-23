СМИ: новосибирских учителей отправят на Донбасс «волонтерами». Ранее им обещали заплатить

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Делегация педагогов от Новосибирской области на территории востока Украины не сформирована, сообщил источник «Комсомольской правды» после недавнего заявления минобразования, которое утверждало обратное. Поездка предполагает волонтерский характер, добавил он, хотя ранее им обещали заплатить по 7 тыс. рублей в день.

«В Новосибирской области среди учителей и методистов нашлись добровольцы, готовые отправиться учить детей на территории, освобожденные Вооруженными силами России», сообщил источник «КП-Новосибирск» в министерстве образования региона.

«Сформированной делегации нет, есть желающие поехать туда работать в случае такой необходимости», — уточнил источник.

Ранее же в минобразования региона официально утверждали, что «сбор заявок от педагогов, желающих войти в состав прикомандировннных сотрудников, завершен, делегация Новосибирской области сформирована». И это делалось якобы по запросу Минпросвещения РФ.

Ранее в студенческих чатах Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) появилось сообщение с призывом поработать в «регионах Запарожья и Херсона» (орфография сохранена), писала Тайга.инфо. В нем говорилось, что министерство образования Новосибирской области предложило «выдвинуть кандидатуры на командировку» в Украину: «Задачи командировки: обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, работать с детьми».

Чиновникам понадобились действующие учителя «по всем предметам» на август—октябрь. Им обещают 7 тыс. рублей в сутки, сохранение основной работы, а также трансферт и проживание.

После публикации новости в студенческих чатах появились сообщения от представителей вуза, что информация о «командировке» уже «неактуальна», а в самом вузе утверждали, что якобы не распространяли такие вакансии.

В качестве контакта для желающих был указан телефон бывшего директора одной из вечерних школ Новосибирска (имя известно редакции, принадлежность номера удалось подтвердить через сервис GetContact). Сейчас он преподает в НГПУ. По неподтвержденным сведениям источника, мужчина может иметь отношения к силовым структурам.

Министерство образования Новосибирской области возглавляет Сергей Федорчук.