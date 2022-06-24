Губернатор и федеральные власти не выполнили обещания начать стройку метро в Красноярске

© gnkk.ru/Олег Кузьмин. Александр Усс (на переднем плане)

Строительство метро в Красноярске не начнется в 2022 году. Срок проведения государственной экспертизы продлен до 2023-го. Федеральное правительство обещало, что жители смогут пользоваться подземкой в 2024-2025 годах.

Срок проведения государственной экспертизы стартового этапа строительства метро в Красноярске продлен до конца 2022 года, заявил глава правительства региона Юрий Лапгин на сессии заксобрания.

«Первый заход [подачи проектной документации] закончился отрицательным заключением с особым мнением экспертизы о том, что в таком объеме вам достаточно сложно будет получить экспертизу, — рассказал Лапшин. — Рекомендовано было проектировщику и нам разделить проект на этапы. В результате получено положительное заключение на первый этап инженерных изысканий, получено положительное заключение на второй этап инженерных изысканий и на подготовительные работы: вынос сетей и подготовка к проведению строительных работ».

Еще в 2019 году губернатор Александр Усс («Единая Россия») обещал, что метро будет построено к 2023 году. С ним соглашался президент РФ Владимир Путин. В июле 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин уже заявлял, что красноярское метро появится в 2024-2025 годах, а губернатор Усс допускал начало строительства подземки в 2022 году.

Теперь же премьер-министр Красноярского края Лапшин утверждает, что первую ветку метрополитена запустят к 2026 году.

Дело Митволя

На фоне срыва сроков проекта появилось уголовное дело бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро».

Проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу компанией «КрасноярскТИСИЗ», принадлежащей Митволю, еще в декабре 2019 года, но был возвращен обратно на доработку. В 2020 году Митволь попытался объяснить затянувшееся согласование документации коронавирусом — якобы Главгосэкспертиза заморозила работу на время эпидемии. Однако государственное учреждение опровергло слова бизнесмена, заявив, что работает в плановом режиме, рассказывала Тайга.инфо.

«КрасноярскТИСИЗ» называет себя крупнейшим за Уралом предприятием, специализирующимся в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. По информации сервиса «Контур-Фокус», выручка компании в 2021 году составила 217,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.

Первые шесть станций планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

В июне 2022 года иск к Митволю, а также телеведущему Андрею Караулову подала компания «Роснефть». О возможных причинах можно почитать тут.