Помощник президента: «Сможем ли мы увеличить Восточный полигон? Не сможем»

© nso.ru. Игорь Левитин

Расширение железнодорожной сети в Сибири и на Дальнем Востоке сейчас невозможно, считает помощник президента РФ Игорь Левитин. Он напомнил, что второй путь на Байкало-Амурской магистрали до сих пор не могут положить на насыпь, которой уже 50 лет. Поэтому он заговорил о переориентации проекта ветки «Кызыл-Курагино» на Монголию, но ее строительство до сих не началось.

Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин прокомментировал планы переориентировать железную дорогу Кызыл (Тува) — Курагино (Красноярский край) на грузоперевозки в Китай и Монголию. При этом строительство дороги обсуждается уже более 10 лет, но за это время тогда еще премьер-министр РФ Владимир Путин лишь вбил символический серебряный костыль, а в 2021-м правительство РФ официально приостановило проект на пять лет.

По словам Левитина, магистраль в Китай через Монголию — один из возможных вариантов для развития перевозок в регионе. Восточный полигон сейчас расширить проблематично.

«Сможем ли мы увеличить Восточный полигон? Не сможем, в ближайшее время не сможем, потому что ремонт и развитие идет под колесами, — сказал Левитин на Сибирском транспортном форуме (трансляцию вел новосибирский госканал ОТС). — <…> Третий путь на БАМе — когда мы его построим? Мы еще второй не положили на насыпь, которой 50 лет. Надо еще ее смотреть. Мы сегодня с железнодорожниками говорили, что изменение температуры на два градуса — [насыпь] уже может поплыть. Я бы осторожно относился к Восточному полигону, что он завтра поедет. Это очень сложная задача. Надо срочно выходить на другую инфраструктуру».

Левитин также прокомментировал предложение дать возможность увеличить объемы контейнерных перевозок на восток.

«Я согласен, что контейнерные перевозки — это рентабельно везти для железной дороги. Но тогда надо понимать, что делать с угольными регионами. 70% Восточного полигона — это уголь. Надо тогда им что-то говорить. Это очень непростые вопросы, они даже носят политический характер», — признал чиновник.

По мнению Левитина, финансовому блоку правительства раньше не нужно было копить резервы — их следовало вкладывать в развитие инфраструктуры.

«Сегодня Сибирь оказалась в замкнутом пространстве. И это будет продолжаться. Сегодня контейнерщики сказали: пробка растет от приморских портов в сторону Сибири, то есть мы туда уже через два месяца ничего не отправим, — отметил помощник Путина. — И эта пробка дойдет до Москвы, если мы с вами опять будем считать: надо это делать, не надо. Контейнерные перевозки на юг не работают, там нет глубин. Мы сейчас там пытаемся Каспий прокопать, ну, прокапаем и все равно судами [типа] РО-РО будем машины возить. Но контейнер — это Казахстан и Китай».