Главред хакасского «Нового фокуса» признан политзаключенным

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Главный редактор хакасского сайта «Новый фокус» Михаил Афанасьев признан политическим заключенным. Его преследуют по уголовной статье о «фейках» об армии.

«Мемориал»* признал Афанасьева политзаключенным. Журналиста обвиняют по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). Ему вменили публикацию о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину. Часть информации в ней якобы не соответствовала действительности.

Афанасьева посадили в СИЗО до 8 августа. У него остались жена и дети.

«Правозащитный проект „Поддержка политзаключённых. Мемориал“, руководствуясь международными критериями, считает журналиста из Хакасии Михаила Афанасьева политическим заключенным. Его преследование нарушает право на свободу слова и нацелено на запугивание всех российских журналистов, представляющих альтернативную точку зрения на события в Украине, — говорится в сообщении правозащитников. — Мы требуем немедленно освободить Михаила Афанасьева и прекратить его уголовное преследование».

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Статья о распространении заведомо ложной информации про действия российской армии (ст. 207.3 УК РФ) противоречит Конституции России, международным обязательствам России и базовым принципам права, напомнили в «Мемориале»: «Эта статья криминализует любые высказывания об использовании ВС России и деятельности ее госорганов за рубежом. В ходе вооруженного конфликта установить правдивость сведений, распространяемых различными источниками, невозможно. Тем более невозможно установить, считал ли распространивший информацию человек ее ложной. Все эти дефекты определяют неправовой характер ст. 207.3 УК РФ».

Правозащитники также отметили, что Афанасьева и в прошлом преследовали по политическим мотивам из-за его журналистских расследований. По их мнению, в новом уголовном деле Афанасьева, важную роль играет «стремление силовиков» закрыть «Новый фокус».

* (По версии Минюста, является НКО-иноагентом. Был ликвидирован)