Власти решили не тушить лес в Сибири из-за экономической нецелесообразности

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Часть лесных пожаров в регионах Сибири и Дальнего Востока решили не тушить. В Красноярском крае власти объяснили это экономической нецелесообразностью, хотя в начале июня выделили дополнительные 200 млн рублей на борьбу с огнем.

Площадь лесных пожаров в регионах Сибирского федерального округа, Бурятии и Забайкалье выросла за сутки с 15 тыс. до 16,6 тыс. га. В Якутии огнем охвачено еще около 23,8 тыс. га, на Чукотке — более 36 тыс. га, следует из опубликованного отчета «Авиалесохраны». Но в нем также сказано, что часть пожаров власти решили не тушить.

В Красноярском крае комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС (КЧС) приняла решения не тушить более 5,6 тыс. га леса. Тайга.инфо ознакомилась с постановлениями этого органа, подписанными главой ГУ МЧС Игорем Лисиным, который числится заместителем председателя КЧС, губернатора Александра Усса.

Из принятых 15—21 июня документов КЧС следует, что власти решили не тушить пожары в Эвенкийском, Усинском и Туруханском лесничествах. Их общая площадь на тот момент составляла всего 93 га. Сейчас же «Авиалесохрана» сообщает о 5,6 тыс. га в так называемых «зонах контроля», где разрешается не тушить огонь.

Решения приняты на основании пункта 8.1 приказа Минприроды РФ о правилах тушения пожаров. В нем говорится, что можно не бороться с огнем в лесах «при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен».

При этом 7 июня та же краевая комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС рекомендовала выделить из резервного фонда 200 млн рублей региональному госучреждению «Красноярская база авиационной и наземной охраны» в качестве дополнительно признанных расходов. 150 млн полагалось на тушение, 50 млн — на авиапатрулирование.

Сколько потратили на тушение в июне



Только в июне 2022 года КГУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны» заключила контрактов на тушение пожаров и патрулирование леса на 551 млн рублей, подсчитала Тайга.инфо по данным госзакупок. Все они были подписаны с единственными поставщиками.



Крупнейшие контракты получили КГБУ «Приморская авиабаза» (125 млн), ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр» (102 млн) и ООО «АэроГео» (два договора на 96,9 и 38,7 млн). Последняя фирма принадлежит Александру Мамаеву, он же возглавляет компанию.

В Чукотском автономном округе решено не тушить 22,1 тыс. га леса. В Якутии — 5,8 тыс. га, в Магаданской области — 2,2 тыс. Власти этих регионов, вероятно, не публикуют решения КЧС — по крайней мере, их не удалось обнаружить в базах нормативных актов на сайтах правительств.

С начала года огонь в регионах Сибири прошел около 364 тыс. га леса. Все в РФ пройдено огнем, по официальным данным, более 907 тыс. га леса.

