КПРФ выдвинула соперника кандидату Кремля на выборах томского губернатора

© kprf.tomsk.ru. Андрей Петров

«Единая Россия» и КПРФ выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Томской области. Коммунист рассчитывает победить представителя Кремля.

«Единая Россия» выдвинула в губернаторы Томской области врио главы региона Владимира Мазура, сообщило реготделение партии. При этом «ЕР» не стала отчитываться, как именно прошли внутрипартийные праймериз, сколько голосов на них получил Мазур и другие кандидаты, среди которых был сенатор Виктор Кресс.

Президент РФ Владимир Путин назначил 55-летнего замначальника управления президента по внутренней политике Мазура врио томского губернатора 10 мая. Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин подал заявление об отставке.



Владимир Мазур ранее работал в Тюменской области и уже успел дважды перепутать с ней Томскую области, в которой родился. В 2011 году он был назначен вице-губернатором Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. А уже в 2012-м его сделали главой администрации Тобольска (без прямых выборов). Позже он ушел работать в администрацию президента РФ.

КПРФ на своей конференции единогласно выдвинула вице-спикера горсовета Томска Андрея Петрова.

«Я неоднократно говорил и писал о том, что для налаживания созидательной работы власти необходимо избрать „красного“ мэра и губернатора. Начнем в этом году с губернатора, в следующем году изберем еще и мэра-коммуниста, — заявил Петров (цитата по обкому КПРФ). — Жители Томской области ждут во власти коммунистов: молодых и смелых людей. В сегодняшних условиях становится понятно всем, что только КПРФ является альтернативой действующей власти, наша программа преображения России, программа созидания в полной мере отвечает потребностям и запросам большинства людей. Победа будет за нами!»

Андрей Петров родился 20 февраля 1984 года. Окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет, а также Институт независимых экспертиз и исследований при этом же вузе. Преподавал и заведовал кафедрой в университете. Первый раз Петров избрался в гордуму в 2015 году. Второй — в 2020-м, когда единороссы проиграли выборы, не получив большинство. Многие коммунисты прошли в думу при поддержке «Умного голосования», компанию им составили независимые депутаты.

Кроме того, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» ожидаемо выдвинули председателя совета реготделения партии, депутата облдумы Галину Немцеву.

После выдвижения и подачи документов кандидаты должны собрать подписи муниципальных депутатов для прохождения «фильтра» при регистрации.

Выборы запланированы на 11 сентября. В Томской области будут использовать и дистанционное электронное голосование, а также планируется провести выборы в два дня.