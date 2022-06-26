Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 114

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Власти захотели сразу подписывать контракты на службу с выпускниками школ.

15:34 Миллиардер Олег Дерипаска предложил убрать расположенный у здания правительства РФ памятник Петру Столыпину.



«Памятник бы нужно переставить, раз в этом Правительстве проблемы Сибири и Дальнего Востока сейчас никто решать не хочет», – заявил Дерипаска в своем тг-канале.



Фото: t.me/olegderipaska

15:19 Великобритания, США, Канада и Япония запретят импорт золота из России. Запрет вступит в силу в ближайшее время и будет применяться к вновь добытому или очищенному золоту. Он не коснется золота, экспортированного из России ранее, передает британское правительство.

14:49 Московский «Главclub» заявил об отмене в июне-июле концертов певицы Манижи, групп Anacondaz и «Несчастный случай» «под давлением госорганов».

«После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС», — рассказали в клубе.

В составе фестиваля обещают замену. «Извините, мы пытались», — добавили организаторы.



14:19 В бывшем «Макдональдсе» на остановке Гагаринская в Новосибирске теперь так.

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13:10 Научный комплекс «Снежинка» на Ямале — аналог Международной космической станции в Арктике — подорожал в 2,5 раза, до 5,6 млрд рублей. Это произошло из-за расширения площади проекта, роста цен на металлы и оборудование, сообщает РБК.

Разработкой ключевых конструкторских решений для «Снежинки» занимается Московский физико-технический институт (МФТИ). По словам исполнительного директора института арктических технологий МФТИ Юрия Васильева, станция будет построена «за деньги налогоплательщиков».

Ученые должны приступить к работе на «Снежинке» в начале 2025 года. Они будут заниматься водородной энергетикой и термостабилизацией вечномерзлых грунтов.

12:44 Лишь 4 из 168 крупных японских компаний, ведущих свою деятельность в РФ, решили окончательно уйти с российского рынка, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на исследование Teikoku Databank.

«Японские фирмы заранее не сформулировали подробных планов выхода», — цитирует агентство представителя Teikoku Databank.



12:17 В Томске мэрия потребовала от НКО «Женский голос», которую недавно признали иноагентом, освободить помещение шелтера для жертв домашнего насилия. Помимо этого муниципалитет забирает у приюта кровати, диваны и шкафы.

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Главное на утро 26 июня

• Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») предложил разрешить сразу заключать контракты на воинскую службу с выпускниками одиннадцати классов школ без обязательных трех месяцев срочной службы.

Поправки Картаполова подготовлены к совершенно другому законопроекту, который в изначальной редакции касался лишь возможности заключать контракт на прохождение службы с ФСБ. Еще одна поправка касается запрета отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев.

Во втором чтении документ рассмотрят 28 июня. Картаполов был замминистра обороны РФ.

• Машиниста Александра Шабанова из краснодарского города Кропоткин вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Шабанова, он отказывался ездить на локомотиве с буквами Z и V, сообщает ОВД-Инфо**.

«За все 12 лет работы у меня не было ни одного дисциплинарного взыскания и нарушения. Я честно работал, платил налоги и защищал свои права, права коллег, а также вел деятельность местного блогера по защите прав и свобод. Разумеется, руководство точило на меня зубы. Много раз пытались подставить, а тут такой подарок судьбы, что можно спокойно устроить политическое преследование», — рассказал Шабанов.

• Визовые центры Греции в России по указанию консульства все-так продолжат работу в обычном режиме. «Техническая приостановка» приема документов, объявленная ранее, отменена, сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на оператора Global Visa Center World (GVCW).

Ранее также сообщалось, что консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу.

• И еще о преследованиях за слова в Краснодарском крае. Павловский райсуд региона оштрафовал местного жителя Александра Шестопалова на 30 тыс. рублей по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Он говорил о том, что сын коллеги, который находится на территории Украины в составе ВС РФ, может погибнуть.

На Шестопалова написали донос, четверо его коллег по производству дали показания против него, пишет ОВД-инфо**.

• Президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран «Большой семерки» (G7) договорятся о запрете на импорт нового золота из России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Минфин США может выпустить постановление о запрете на ввоз уже 28 июня, рассказали собеседники издания.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.