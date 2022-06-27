Россия допустила дефолт – Bloomberg

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Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте впервые за столетие, пишет Bloomberg. Ранее Минфин РФ заявлял о выплате долга в рублях, что западные страны считают несогласованным изменением валюты.

26 июня истек льготный период по выплате около $100 млн платежей по гособлигациям.

«Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте впервые за столетие, что стало кульминацией ужесточающихся западных санкций, перекрывших пути оплаты зарубежным кредиторам», — пишет Bloomberg.

В мае Минфин США отказался продлить лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга в долларах.

После этого Минфин России заявил, что собирается расплачиваться по облигациям и бондам в рублях. Западные страны сочли это несогласованным изменением валюты платежа, сообщив, что готовятся объявить дефолт.

23 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не могла использовать резервные валюты, предусмотренные эмиссионной документацией, для выплат по суверенным евробондам из-за ограничений, довести платежи сейчас можно только в рублях.

Минфин осуществил выплаты купонов по двум выпускам долларовых еврооблигаций РФ в рублях — это выпуски «Россия-2027» и «Россия-2047», сообщал «Интерфакс».



Силуанов подчеркивал, что выплата в рублях не является дефолтом. По его мнению, ЕС и США специально создают преграды для выплат России, чтобы навесить на страну ярлык «дефолта».

«Но все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт», — цитировал главу Минфина «Коммерсантъ».

Агентство Bloomberg в своей статье отмечает, что главный вопрос — что будут делать инвесторы. Но они могут подождать смягчения санкций, так как требования по выплатам станут недействительными только спустя три года.

Дефолт мало что изменит для россиян, которые, цитируем, «переживают двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы».