Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 111

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Сведения о золотом запасе страны хотят объявить гостайной.

Главное на утро 23 июня

• В Санкт-Петербурге полицейские задержали активистку, директора правозащитного центра ПЕН-клуб Наталью Сивохину вместе с трехлетней дочерью на Загородном проспекте на выходе от врача, рассказал депутат заксобрания города Борис Вишневский.

Донос на Сивохину написал гомофобный активист Тимур Булатов. На нее составили протокол по ч. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).



• Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах по госдолгу в рублях. Обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в валюте РФ.

При этом в мае Минфин США отказался продлить лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга в долларах. После этого Минфин России заявил, что собирается расплачиваться по облигациям и бондам в рублях. Западные страны сочли это несогласованным изменением валюты платежа, заявив, что готовятся объявить дефолт.

• Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий признавать гостайной сведения о золотом запасе России. Документ вносило правительство страны, предложившее убрать из закона о «О государственной тайне» норму о том, что к ней нельзя относить информацию о размере золотовалютных резервов.

• Число осужденных по статье об уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК) за последние пять лет выросло в 1,6 раз — с 645 в 2017 году до 928 в 2021-м. При этом в 98% случаев подсудимых приговаривали к штрафу, следует из данных судебного департамента при Верховном суде, пишет Медиазона*.

• «Мемориал» (Минюст РФ считает «иноагентом») признал издателя горно-алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова политзаключенным.

В отношении Сергея Михайлова возбуждено дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Он арестован.



По версии следствия, Михайлов «в сети „Интернет“ и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины». СК также утверждал, что у него якобы есть «пособники сразу в нескольких регионах». Михайлов отрицает вину.

«Мы уверены, что статья о распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (207.3 УК РФ) противоречит Конституции России, международным обязательствам России и базовым принципам права, — подчеркнули правозащитники. — <…> Эта статья криминализует практически любые высказывания об использовании ВС России и деятельности её госорганов за рубежом. В ходе вооруженного конфликта установить правдивость сведений, распространяемых различными источниками зачастую невозможно, но объявление ложными всех сведений, противоречащих официальной информации РФ, очевидно, является абсурдным. Тем более невозможно установить, наличие умысла обвиняемого на распространение ложной информации. Совокупность этих дефектов определяет неправовой характер ст. 207.3 УК РФ».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.