Независимый депутат Терещенко выдвинулся в новосибирское заксобрание

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Независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко выдвинулся на довыборы в заксобрания Новосибирской области. Он поборется с кандидатом «Единой России» и самовыдвиженцем, которые раньше представляли КПРФ.

Константин Терещенко подал документы для выдвижения в новосибирское заксобрание по округу №4 в Барабинском и Здвинском районах области. Об этом он сам сообщил Тайге.инфо.

Терещенко родился 14 июля 1981 года. Окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. Он избирался в горсовет Барабинска и боролся за кресло в заксобрании. Сейчас политик работает директором центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров при «Агентстве инвестиционного развития» Новосибирской области, говорится на сайте «ГАС.Выборы».

На довыборы также самовыдвиженецем пошел экс-депутат заксобрания от КПРФ Евгений Гутов, который безуспешно пытался переизбраться в 2020 году от КПРФ против единоросса Олега Иванинского. Тот в 2021-м перешел в Госдуму, поэтому и были назначены довыборы.

По сведениям редакции, КПРФ решила в этот раз не выдвигать Гутова из-за опасений, что он в случае победы может перейти в «ЕР» или просто сняться с кампании. Вместо него партия планирует поддержать экс-депутата облпарламента Сергея Зарембо.

Единороссы же выставят экс-главу Первомайского района Новосибирска Виталия Новосёлова, который в 2021-м баллотировался в Госдуму от КПРФ. Один из источников редакции утверждал, что губернатор-единоросс Андрей Травников поддержал бывшего представителя КПРФ Новосёлова в обмен на то, что тот в 2021 году не стал бороться в судах за Искитимский округ Госдумы, где коммунисты заявили о массовых фальсификациях на сельских территориях.

Кандидатом от облправительства по Искитимскому округу был эсер и застройщик Александр Аксёненко, который даже не скрывал поддержки единороссов. Сам обком, по словам источников, был готов бороться, но эти планы, похоже, не совпали с позицией Новосёлова.

Довыборы депутатов заксобрания запланированы на сентябрь 2022 года. Также пройдут выборы на округе №10.