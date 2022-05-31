«ЕР» выдвинет в новосибирское заксобрание экс-представителя КПРФ вопреки мнению партийцев. За ним может стоять депутат Госдумы

© vk.com/vitalynovoselov. Виталий Новосёлов (справа)

Бывший глава Первомайского района Новосибирска Виталий Новосёлов выиграл праймериз «Единой России» на довыборы в региональное заксобрание. К нему неоднозначно относятся в партии, а также в КПРФ, от которой он раньше баллотировался в Госдуму. Тайга.инфо выяснила, кто может за ним стоять.

Виталий Новосёлов выиграл праймериз «ЕР» по выдвижению в заксобрание по округу №4 в Барабинском и Здвинском районах области. Это важнейшая территория с протестным электоратом в самом центре региона. В 2020-м от нее со скрипом избрался Олег Иванинский, которому помогло то, что КПРФ поддержала собственного непроходного кандидата, а не независимого политика Константина Терещенко, которому бы в сумме хватило голосов обойти единоросса. В итоге Иванинский уже в 2021-м перебежал в Госдуму.

Новосёлов, если верить сайту «ЕР», набрал на праймериз 3645 голосов. В качестве спарринг-партнеров ему выставили исполнительного секретаря ордынского отделения «ЕР» Ларису Шевелеву и директора колыванского дома культуры Валерия Чурилова. При том, что ни Ордынка, ни Колывань в избирательный округ даже не входят. Собеседники Тайги.инфо оценили это как «договорняк», потому что Новосёлова, по их словам, уже «согласовал» лично губернатор-единоросс Андрей Травников.

Один из источников редакции утверждает, что Травников поддержал Новосёлова в обмен на то, что тот в 2021 году не стал бороться в судах за Искитимский округ Госдумы. Напомним, что в КПРФ заявили о массовых фальсификациях на сельских территориях по этому округу, где от партии баллотировался Новосёлов. Он боролся с кандидатом от облправительства, эсером и застройщиком Александром Аксёненко, который даже не скрывал поддержки единороссов. Сам обком, по словам источников, был готов бороться, но эти планы, похоже, не совпали с позицией Новосёлова.

«К сожалению, мы проиграли, — написал сам Новосёлов на следующий день после выборов. — До трёх часов ночи лидировали — плюс пять тысяч голосов, но потом пошёл Сузун с аномальными результатами. Мне люди звонили и говорили, что не голосовали, а за них администрация галочки ставила. Попробуем опротестовать результат выборов, но надежды на это мало».



В следующий раз он вернулся в «эфир» во «ВКонтакте» только в конце октября, а потом — лишь в марте 2022 года, и уже сразу на округе заксобрания №4.

Провластные телеграм-каналы утверждают, что именно благодаря Новосёлову в роли главы Первомайского района КПРФ на выборах горсовета Новосибирска в 2020 году смогла выиграть три округа из трех на его территории. Но источники Тайги.инфо, знакомые с ходом кампании, говорят о ведущей роли влиятельного бизнесмена Андрея Любавского, который сейчас возглавляет комиссию по предпринимательству в горсовете. Более того, как раз Любавский с его серьезными ресурсами, по сведениям редакции, и не стал поддерживать Новосёлова на выборах в Госдуму. Источник в КПРФ объяснил это тем, что к Новосёлову всегда относились, мягко говоря, настороженно (в оригинале было использовано более резкое словосочетание).

Против Новосёлова выступают даже видные единороссы. Например, заместитель Травникова в реготделении партии, первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров.

«Я поддерживать его не буду. Я просто помню, как Виталий Новосёлов работал над искоренением партии „Единая Россия“ из Первомайского района — по-другому не скажешь. Пусть его поддерживает кто угодно, но я его поддерживать не буду, и он об этом знает, — сказал политик „Сибкраю“. — Я хорошо помню, как это все происходило, я помню много случаев откровенного противостояния „Единой России“, поэтому, на мой взгляд, если даже он будет участвовать в праймериз, это дело членов партии, но лично я сразу могу сказать, что какого-либо участия в его судьбе как кандидата принимать не буду. Кто его на это сподобил — пусть об этом знают, мне с этим человеком не по пути».

А вот бессменный глава комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин, ставший в 2021 году самым высокодоходным депутатом, сказал, что «может только поддержать Виталия». Он же признался, что «достаточно хорошо» его знает.

Сам Новосёлов на просьбу о комментарии по итогам праймериз попросил связаться с ним позже.

Что известно о Новосёлове. «Банная концессия» и изгнанный депутат

Виталий Новосёлов родился в Новосибирске в 1973 году. Окончил частную «Современную гуманитарную академию» и Кемеровский госуниверситет. Он утверждает, что работал «руководителем крупной коммерческой организации», а затем стал замглавы администрации Кировского района Новосибирска. В этой же должности он баллотировался в горсовет против Дмитрия Колпакова, одного из членов неформальной фракции «Успех», связанной со спикером горсовета Дмитрием Асанцевым, но лишь оттянул голоса, которых бы хватило для победы директору местной школы Владимиру Алексееву, шедшему от «Гражданской платформы».

В 2018 году Новосёлова назначили главой администрации Первомайского района. Уже при его руководстве, несмотря на то, что его назначил мэр-коммунист Анатолий Локоть, разразился первый скандал, который можно было бы трактовать как поддержку «ЕР» — прокуратура обвинила его в требовании повысить явку на выборах губернатора, где от единороссов шел Андрей Травников (без соперника от КПРФ, а лишь со спарринг-партнерами из ЛДПР и «СР»). Второй скандал связан с концессионным соглашением на реконструкцию муниципальных бань — контракт получило ООО «Объединение 24». Его владельцем, по данным «Контур.Фокус», некоторое время и был Новосёлов.

«Объединение 24» было единственным участником конкурса. Как следует из отчета Контрольно-счетной палаты, выдвинутые мэрией условия участия в конкурсе ограничили конкуренцию, что и привело к тому, что участник был один. Более того, концессионер не согласовал в установленный срок проектную документацию по обоим объектам, установили аудиторы.

Несмотря на всё это, Новосёлов не только сохранил пост главы района, но и в 2021-м выдвинулся в Госдуму от КПРФ. Он до последнего момента выигрывал выборы, но голоса из Сузунского района и военного училища в Академгородке (к которым у КПРФ и были претензии), сделали победителем кандидата от губернатора — Александра Аксёненко. Теперь, вероятно, настало время «отдавать долги», и «ЕР» поддержала Новосёлова на довыборах в заксобрание.

Во всей этой истории прежде не называлась важная для Новосибирской области фамилия — депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Именно он, как утверждает один из собеседников редакции, мог стоять за финансированием думской кампании Новосёлова (параллельно Савельев переизбрался в парламент по Центральному округу от «ЕР»). Впрочем, по официальным данным избиркома, он получил на кампанию лишь 3,82 млн рублей, из которых 500 тыс. — от ООО «Шиносибирск». Откуда появились остальные деньги у еще недавнего муниципального служащего — не уточняется.

Примерно та же история и с кампанией Новосёлова на округе №4 в новосибирское заксобрание. Он использует образ создателя некоего «Фонда развития городских и сельских территорий». Но такой организации, по данным сервиса «Контур.Фокус», нет в ЕГРЮЛ. Зато на праймериз «ЕР» он был зарегистрирован как заместитель директора ООО «Маркет-2». Фирму возглавляет Евгений Мартыненко, который фигурирует и во многих других компаниях, связанных с Новосёловым.

Кроме того, по данным «Контур.Фокус», Виталий Новосёлов был владельцем новосибирского ООО «Маркет». Сейчас эта фирма принадлежит Андрею Ермакову, который, в свою очередь, был учредителем ООО «Стройиндустрия». Верифицированные данные о руководителях этой компании доступны только с 2010 года, но Тайге.инфо известно, что нынешний депутат Госдумы Дмитрий Савельев («ЕР») был руководителем новосибирской компании под названием «Стройиндустрия». Кроме того, этот политик был зятем экс-спикера горсовета Новосибирска Надежды Болтенко (сейчас она исполняет роль детского омбудсмена региона).

Савельев некоторое время возглавлял новосибирское отделение ЛДПР. Но о его «интригах» и возможных связях с «ЕР» еще в 2010 году говорил всё тот же Андрей Панфёров (тогда глава фракции ЛДПР в региональном парламенте, а теперь — глава фракции «ЕР»): «Ездил, договаривался, интриговал, чтобы войти в коорсовет. Поменять нас на своих орлов. А кто бы ими руководил? Госпожа Болтенко за обеденным столом указания бы давала».

Также возможную связь Новосёлова с Савельевым подтверждает фирма, получившая от мэрии скандальную концессию муниципальных бань — ООО «Объединение 24». Ее директором какое-то время был Алексей Юрьевич Михайлов — полный тезка депутата горсовета, которого выгнали из фракции КПРФ за предательство интересов избирателей. Михайлов открыто поддержал точечную застройку в Первомайском районе, против которой выступают жители. Причем он был одним из трех триумфаторов выборов горсовета-2020 именно по Первомайке.

Но в 2022 году Михайлов вдруг поменял своё мнение и просил мэрию поддержать проект по перезонированию земель обороны на улице Узорная в пользу группы компаний «Расцветай». А точнее — в пользу ООО «Орион», подконтрольного Владиславу Савельеву — брату того самого депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева («Единая Россия»). И так совпало, что в 2021 году Михайлов увеличил свой официальный доход почти в 15 раз. Сам Михайлов уже размещает в своих соцсетях фото со встреч с избирателями, на которых заметны брендированные пакеты, очень схожие своим дизайном с теми, что раздают людям помощники Савельева.

Таким образом, поддержанный губернатором Травниковым на довыборах Виталий Новосёлов выглядит странно, с одной стороны, из-за прошлой поддержки от КПРФ, а с другой — из-за неприятия внутри самой «ЕР» и возможных связей с Савельевым.

Довыборы депутата заксобрания по округу №4 запланированы на сентябрь 2022 года.

Тайга.инфо